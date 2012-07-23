محمد رضا زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: موسسه قرآن و نهج البلاغه در بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن در بخش نهاد ها و موسسات غرفه دارد و افراد علاقه مند می توانند در این غرفه برای حفظ غیر حضوری قرآن ثبت نام کنند.

وی ادامه داد: افراد علاقه مند می توانند از غرفه بسته های آموزشی ثبت نام غیر حضوری را دریافت کنند.



ثبت نام طرح غیر حضوری حفظ قرآن کریم در نمایشگاه



رئیس موسسه قرآن و نهج البلاغه بیان کرد: ثبت نام در طرح غیر حضوری حفظ قرآن کریم برای افرادی مناسب است که فرصت حضور در کلاس ها را ندارند بنابر این با ثبت نام در این طرح هفته ای سه بار با استاد راهنمای خود تماس می گیرند و نمره دریافت می کنند.



وی گفت: این امر اقدامی مناسب است تا افرادی که فرصت حضور در کلاس ها را ندارند بتوانند از این طرح استفاده کنند.



رضا زاده بیان کرد: افرادی که در این غرفه ها در طرح حفظ غیر حضوری قرآن کریم ثبت نام می کنند بسته های آموزشی دریافت می کنند و به استاد راهنما نیز ارجاع داده می شوند.



وی گفت:‌ 20 کتاب از محصولات موسسه در زمینه قرآن و نهج البلاغه در بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم ارائه شده است.