مهدی نادری دراین ارتباط به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه این فیلم آماده است و برای مشارکت آن را به فارابی ارائه کرده‌ایم و منتظر پاسخ آنها هستیم.

این کارگردان جوان تأکید کرد: این فیلم یک نگاه انسانی ورای نگاه‌های سیاسی و رسانه‌ای به ایران دارد و تأکیدش بر این واقعیت است که با تمام فضاسازی‌های رسانه‌ای به وجود آمده زندگی کماکان در ایران در جریان است.

وی افزود: این فیلم نگاهی متفاوت به تهران دارد و به نوعی یک داستان واقعی را روایت می‌کند که در زمان تدوین "بدرود بغداد" با آن روبرو شدم. ما ایرانیان نیاز داریم با استفاده از فرهنگ غنی کشورمان این سرزمین را به دنیا نشان دهیم. ما باید در این رقابت رسانه‌ای حضور پیدا کنیم.

نادری ادامه داد: این فیلم درباره دو غیرایرانی است که در تهران حضور دارند. به همین دلیل هم یکی از زبان‌های اصلی این فیلم زبانی غیرفارسی است و امیدوارم بتوانم امسال این فیلم را کلید بزنم.

"بدورد بغداد" عنوان اولین این کارگردان است که زبان اصلی آن هم عربی و انگلیسی بود و به‌تازگی‌ وارد شبکه نمایش خانگی شده است.