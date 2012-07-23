۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۲۴

راه اندازی نخستین مسیر ویژه تردد تاکسیها در غرب تهران

شهردار منطقه 9 با اشاره به بحث روان سازی ترافیک در ورودی فرودگاه مهرآباد گفت: نخستین مسیر ویژه تردد تاکسیها در غرب تهران راه اندازی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نصراله آبادیان افزود: احداث مسیر ویژه تردد بیش از 5 هزار تاکسی از ابتدای جاده شهید لشگری تا پارکینگ شماره 2 فرودگاه مهرآباد در دستور کار معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه قرار گرفت.

وی تصریح کرد: روزانه بیش از 5 هزار تاکسی خطی و آزاد وارد فرودگاه مهرآباد می شوند و مسیر خودروهای شخصی و تاکسی ها یکی بوده که موجب افزایش ترافیک در این مسیر می شود.

آبادیان ادامه داد: در همین راستا طرح ایجاد مسیر ویژه تاکسیرانی در این محدوده پیشنهاد شد که مورد موافقت فرودگاه مهرآباد و پلیس راهور منطقه قرار گرفت.

وی با اشاره به ضرورت احداث مسیر ویژه تاکسی در محدوده فرودگاه گفت: بسیاری از مشکلات محدوده فرودگاه در بخش حمل و نقل عمومی کاهش می یابد.

شهردار منطقه 9 خاطرنشان کرد: ترافیک سنگین و ارائه خدمات نامناسب به مسافران از مشکلات محدوده برای تاکسیرانان بوده که با ایجاد مسیر، نه تنها تاکسیها در کمترین زمان به پارکینگ و مقابل پایانه 2 خواهند رسید بلکه برای خودروهای امداد و نجات هم مسیر تردد ایجاد می شود.
