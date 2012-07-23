پیمان ایازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حافظان قرآن کریم در استان از نبود مرکز تخصصی برای افزایش آگاهی های قرآنی خود محروم هستند.

وی افزود: تشکیل مرکز تخصصی حفاظ قرآنی باید در جلسه شورای قرآن استان طرح و به نتیجه منطقی مثبتی منجر شود.

این حافظ کل قرآن کریم و بخشی از صحیفه سجادیه با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در دیدار رمضانی با فعالان قرآنی کشور، تصریح کرد: باید جامعه قرآنی کشور، حافظ قرآن بوده تا این کتاب انسان ساز جامعه را از مهجوریت درآورند.

وی با بیان اینکه تعداد حافظان قرآنی در کشور رو به افزایش است، یادآور شد: مسئولان موسسات قرآنی نسبت به مدیریت متمرکز و تربیت حفاظ قرآنی اهتمام داشته باشند.

ایازی خواستار افزایش علاقه به آموزش، روخوانی، روانخوانی، حفظ و تجوید قرآن کریم از دوره کودکی تا مقاطع بالاتر از سوی متولیان امور شد.

وی گفت: باید موسسات قرآنی حمایت های خود را به حفاظ قرآنی دوچندان کنند.

ایازی با تاکید بر راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی و مشاوره حفاظ قرآنی در استان، افزود: موضوع حفظ قرآن باید مورد تاکیدات جدی شورای قرآن استان قرار گیرد.