صدها صهیونیست تهدید به خودسوزی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، فلسطین الیوم به نقل از شبکه 10 تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که موج اعتراضات ساکنان فلسطین اشغالی به مشکلات معیشتی و بی عدالتی اجتماعی در اراضی اشغالی 48 روز به روز افزایش می یابد.

به موجب این گزارش، نهادها و موسسات مختلف در رژیم صهیونیستی اخیرا شاهد تماس های زیادی بوده اند که طی آن صدها اسرائیلی تهدید کرده اند در صورتی که دولت به آنها کمک مالی نکند خودکشی خواهند کرد.

شایان ذکر است "موشه سلیمان" یک بازنشسته 50 ساله ارتش رژیم صهیونیستی که ساکن شهرک ایهود بود روز گذشته در اعتراض به شرایط بد اقتصادی و اجتماعی دست به خودسوزی زد.

وی بر اثر این خودسوزی دچار جراحت شدید شده است. این دومین خودسوزی در میان صهیونیست ها طی یک هفته اخیر به شمار می رود.