۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۲۷

مسابقات قرآن و اذان زندان نیشابور برگزار شد

نیشابور - خبرگزاری مهر: رئیس اداره زندان نیشابور گفت: مسابقات قرآنی در ماه مبارک رمضان در رشته های قرائت و ترتیل و اذان ویژه مددجویان نیشابور برگزار شد.

محمدرضا رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: این مسابقات به همت واحد فرهنگی اداره زندان و همکاری موسسه علوم قرآنی حضرت مهدی(عج) و به‌منظور ارزیابی سطح قرائت، ترتیل و اذان زندانیان بند بسته و همچنین تشویق و ترتیل مددجویان به یادگیری علوم قرآنی برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه در این مسابقات تعداد 27 نفر از مددجویان شرکت کردند، اظهار داشت: در پایان در رشته قرائت  محمدرضا ر، حمید ز، علی ک. ترتیل محمدعلی ث. ابوطالب گ. حامد ت و سیدجواد ح. جواد ق. مهدی ب در رشته اذان مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

رئیس اداره زندان نیشابور همچنین گفت: در راستای همگانی کردن ورزش و ارتقای سطح جسمی و روان مددجویان، جشنواره ورزش‌های بومی و محلی در زندان نیشابور برگزار شد.

رجبی بیان کرد: هدف اصلی از برگزاری، بسط و گسترش ورزش‌های بومی و محلی بین مددجویان بوده تا ضمن ایجاد روحیه شادی و نشاط در مددجویان با فرهنگ‌سازی ورزش‌های بومی و الگوپذیری از سنت‌های قدیمی به نوعی نگرش اصلاحی و تربیتی  دست پیدا کنیم. 

