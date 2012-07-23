به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر پاسندی پیش از ظهر دوشنبه در بازدید از سایت میگو گمیشان افزود: با توجه به محدودیت شدید آب‌های سطحی، زیرزمینی و شیرین و وسعت زمین‌های کم بازده ساحلی بخصوص شمال گمیشان، آب دریای خزر بستر مناسبی برای توسعه و پرورش آبزیان به ویژه میگو و ماهیان دریایی است.

وی افزود: تاکنون پس از 31 روز از زمان ذخیره‌سازی، بچه میگوهای گونه وانامی به وزن 3.2 گرم رسیده‌اند که نسبت به سال گذشته یک گرم افزایش وزن داشته‌اند.



وی بیان داشت: امسال 16 روز زودتر از سال گذشته ذخیره‌سازی بچه میگو در مزارع سایت گمیشان آغاز شده است.

پاسندی اظهار امیدواری کرد با توجه به شوری آب دریای خزر و شرایط اقلیمی مناسب استان در پایان دوره پرورش به وزن 17 گرم برسند که نسبت به سال گذشته مطلوب‌تر است.



وی افزود: دوره پرورش میگوی وانامی در استان 120 روزه بوده که این دوره از خرداد ماه آغاز شده و مهر ماه به پایان می‌رسد.



مدیر کل شیلات گلستان با بیان اینکه سایت پرورش میگوی گمیشان نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار استان دارد، گفت: این امر می تواند علاوه بر اشتغال ورونق اقتصادی منطقه، باعث کاهش فشار شدید صیادان غیرمجاز شود.



مدیر کل شیلات گلستان یادآور شد: در سال گذشته نیز 140 تن میگو تولید و 80 درصد آن به چهار کشور اروپایی و آسیایی صادر شد.