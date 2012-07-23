به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد موذنی با اعلام این خبر افزود: طبق نظر شورای دانشگاه شیراز، دوره‌ دکترای بهداشت نشخوارکنندگان، کارشناسی‌ارشد بیوشیمی، کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی، کارشناسی‌ارشد الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی و کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش محیط زیست، ایجاد خواهد شد.

وی تصریح کرد: پرونده این رشته‌ها به همراه مصوبه شورای دانشگاه شیراز برای صدور مجوز به شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال شده است.

رئیس دانشگاه شیراز گفت: با توجه به توانمندی بالای اعضای هیأت علمی و فراهم بودن زیرساخت‌های لازم، از ابتدای سال 90 تاکنون مجوز 5 رشته‌ دکتری و 5 رشته کارشناسی ارشد به دانشگاه شیراز اعطا شده است.

رئیس دانشگاه شیراز خاطرنشان کرد: هم اکنون قریب به 7 هزار نفر دانشجو در مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.