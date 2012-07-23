راه اندازی کرسی های آزاداندیشی در دانشگاههای آزاد مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، امیر فضلی اصانلو پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با جمعی از اعضای تشکل های دانشجویی دانشگاههای آزاد اسلامی، از برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه اعضای تشکلها و هیات های مذهبی دانشجویی خبر داد.

وی افزود: این کارگاهها به مدت 100 ساعت و با هدف تقویت بنیه اعتقادی و اسلامی دانشجویان برگزار می شود.

فضلی اصانلو از راه اندازی کرسی های آزاد اندیشی توسط تشکل های دانشجویی خبرو افزود: سه کمیته وحدت حوزه و دانشگاه، جنگ نرم و حمایت از تولید ملی در حال راه اندازی است.

نماینده دانشگاه آزاد اسلامی در تشکل های دانشجویی مازندران گفت: تشکل های دانشجویی باید با سر مشق قرار دادن فرمایشات مقام معظم رهبری در ایجاد روحیه نشاط در دانشگاه ها گام بردارند.

وی از تشکل های دانشجویی به عنوان چشمان بیدار دانشگاهها یاد کرد و اظهارداشت: حضور گسترده این افراد در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی تمام نقشه های دشمنان این مرز و بوم را نقش برآب خواهد کرد.

فضلی با اشاره به اتحاد و همدلی بین تشکل های دانشجویی، خواستار رعایت اخلاق و منش تشکیلاتی شد.

