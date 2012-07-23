به گزارش خبرگزاری مهر، این عمل در راستای تحقق اهداف صادراتی و ارج نهادن به تلاش فعالان درعرصه صادرات کالاها و خدمات غیرنفتی انجام می شود که صادرکنندگان برگزیده استان تهران در سال 91 نیز شناسایی و معرفی خواهند شد.

صادرکنندگان متقاضی می توانند برای ثبت نام الکترونیکی ازطریق مراجعه به سایت نرم افزار نمونش به آدرس http://nemoonesh.ir اقدام کنند.

اجرای طرح "همای رحمت" به مناسبت ماه رمضان در پاکدشت

در راستای کمک به محرومان و نیازمندان شهرستان پاکدشت،طرح "همای رحمت" اجرا شده و تا پانزدهم ماه مبارک رمضان، سالروز ولادت امام حسن مجتبی (ع) ادامه خواهد داشت.

در اجرای این طرح، نیروهای جمعیت هلال احمر با شناسایی خانواده های نیازمند نسبت به ارائه کمکهای غیرنقدی به صورت نامحسوس اقدام کرده که در مرحله اول اجرای این طرح، 200 خانواده نیازمند شناسایی شده اند و ارزاق به آنها اختصاص خواهد یافت.

اجرای طرح غنی سازی اوقات فراغت جانبازان منطقه 20 تهران

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 20 از برپایی تور تفریحی ورزشی مجموعه قمربنی هاشم(ع) در قالب طرح "یک روز شاد" ویژه جانبازان این منطقه در بیستم هر ماه خبر داد.

حبیب الله غفوری گفت: تور تفریحی- ورزشی مجموعه قمر بنی هاشم ویژه جانبازان و خانواده شان در بیستم هر ماه برپا می شود.

وی با اشاره به اینکه 10 اتوبوس مجهز به امکانات ویژه جانبازان قطع نخاعی برای رفت و آمد جانبازان در نظر گرفته شده است، افزود: بهره مندی از امکانات ورزشی، فرهنگی، آب درمانی و ... مجموعه فرهنگی ورزشی قمربنی هاشم(ع) علاوه بر محدوده داخل منطقه 20 شامل بخش حریم، روستاهای تابعه، باقرشهر، کهریزک و حسن آباد نیز می شود.

ترویج فرهنگ بازیافت بین شهرداران مدارس شهرری

در راستای اجرای طرح شهر در دست بچه ها و غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان، فرهنگ بازیافت بین شهرداران مدارس شهرری ترویج شد.

به همت واحد آموزش و مشارکتهای اجتماعی ناحیه شش منطقه 20 تهران 30 شهردار مدرسه از ایستگاه مرکزی بازیافت منطقه بازدید کردند و با ترویج فرهنگ بازیافت مواد و ضرورت حفاظت از محیط زیست آشنا شدند.

در این بازدید در خصوص فرآیند تفکیک پسماندها و بازگشت مجدد مواد به چرخه تولید، اهمیت جداسازی پسماندها برای حفظ محیط زیست و نحوه استفاده از ظروف یکبار مصرف و طریقه مصرف مواد شوینده توضیحاتی ارائه شد.

اجرای طرح ترمیم و بهسازی معابر در دماوند

مسئول عمران شهرداری دماوند از اجرای طرح ترمیم و بهسازی معابر خبر داد و گفت: پروژه های عمرانی شهرداری در تمام حوزه ها به ویژه آسفالت با شتاب بیشتری دنبال می ‌شود، چراکه اجرای طرح ترمیم و بهسازی معابر بخش عمده ایی از مشکلات معابر شهر را بر اساس اولویت ‌بندی ‌های صورت گرفته، برطرف می کند.

محسن اسماعیل زاده افزود: بر همین اساس عملیات جدولگذاری، زیرسازی و تسطیح خیابان قائم و کوچه های منتهی به آن پایان یافت.

وی رفع مشکلات خیابانهای اصلی و بهسازی معابر دماوند را چشمگیر ارزیابی کرد.

اعزام مبلغ ویژه ماه رمضان در اماکن تبلیغی شمیرانات

اداره تبلیغات اسلامی شمیرانات به مناسبت ماه مبارک رمضان نسبت به اعزام مبلغ به اماکن تبلیغی و فرهنگی از جمله ادارات اقدام کرد.

500 مبلغ توانمند برای اعزام به مناطق شهری و روستایی در دو بخش لواسانات و رودبار قصران برنامه هایی از قبیل اقامه نماز جماعت، سخنرانی، بیان احکام و مشاوره های دینی برای تغذیه فکری نمازگزاران را در دستور کار خود دارند.