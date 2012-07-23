استاندار البرز خواستار رفع موانع موجود در ادامه پروژه بزرگراه همت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی فرهادی به صورت سرزده در بازدید از ادامه پروژه بزرگراه همت از نزدیک در جریان عملیات اجرایی این پروژه قرار گرفت و مشکلات موجود در مسیر راه پروژه را مورد بررسی قرار داد.



فرهادی ضمن پیگیری پیشرفت عملیات اجرایی این پروژه گفت: بر اساس دستور رئیس جمهور و تصمیماتی که در جلسات مختلف در خصوص آزادسازی مسیر این پروژه اتخاذ شده است و با توجه به اینکه به مردم وعده داده شده است که این پروژه هر چه سریعتر مورد برداری قرار گیرد، موانعی که بر سر راه احداث این پروژه وجود دارد باید در اسرع وقت بررسی و حل و فصل شود.



وی افزود: 5.5 کیلومتر از ادامه بزرگراه همت در محدوده استان البرز آسفالت شده و مابقی مسیر در حال اجرای عملیات راه سازی است.



در پایان استاندار البرز با پیمانکاران این طرح عظیم که از طرحهای مهر ماندگار است، جلسه ای برگزار کرد و پس از بررسی مشکلات آنان و دستور رفع بر سر پروژه موجود را صادر کرد.



در این بازدید عیسی فرهادی استاندار البرز، احمد افضلی معانت امور عمرانی استانداری، ضیایی فرمدیر کل راه و شهر سازی و جمعی از مسئولان حضور داشتند.