به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی معلمی ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان قائم شهر در فرمانداری افزود: ماه رمضان امسال با شرایط جوی گرم، دارای استقبالی نمایان و چشمگیر از سوی مومنان در مساجد بوده ست.

وی اظهار داشت: حضور در مساجد و تکایا امیدبخش و فرصتی ارزشمندی است.

معلمی با بیان اینکه باید در اجرای قانون عاقلانه تر عمل کنیم افزود: هر دستگاه اداری باید برای درست عمل کردن و رعایت حیثیت و اعتبار دستگاه خود تلاش بیشتری کند.

وی با بیان اینکه برای تدبیر و اجرای قانون باید مدیریت بیشتر و صحیح را افزایش دهیم، گفت: اختلاف بین دستگاهها باید طبق مقررات و قانون رفع تا به ضرر شهرستان نشود.

معلمی با اشاره به اینکه حجاب مانند روزه ماه رمضان واجب است گفت: باید حرمت هردو مورد در جامعه اسلامی و دینی حفظ و رعایت شود.

امام جمعه قائم شهر اظهار داشت: حجاب در جامعه اسلامی برای بانوان و آقایان الزامی است.