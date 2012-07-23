دستبرد پرستار خانگی به گاوصندوق زن تنها

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 19 و 40 دقیقه 30 خرداد امسال ماموران کلانتری دربند در جریان یک فقره سرقت از خانه ای ویلایی در خیابان زعفرانیه قرار گرفتند . با مراجعه مأموران به محل سرقت و انجام تحقیقات مقدماتی مشخص شد که تمامی اموال داخل گاو صندوق خانه ، به ارزش تقریبی یک میلیارد تومان مورد سرقت قرار گرفته است .

با تشکیل پرونده مقدماتی و به دستور بازپرس شعبه نهم دادسرای ناحیه یک تهران ، پرونده جهت رسیدگی تخصصی در اختیار پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

با آغاز تحقیقات پلیسی ، کارآگاهان پایگاه یکم اطلاع پیدا کردند که خانه متعلق به پیرزنی است که فرزندانش به علت کهولت سن و به منظور پرستاری و مراقبت کامل از وی ، از حدود یک سال پیش اقدام به استخدام یک پرستار زن به صورت شبانه روزی کرده و طی این مدت نیز به شرط مراقبت کامل از مادرشان که دچار بیماری فراموشی می باشد ، تمامی امکانات رفاهی خانه پدری خود را در اختیار پرستار قرار داده اند .

بنا بر اظهارات مالباختگان ، در داخل خانه پدری آنها گاو صندوقی وجود داشته که محل نگهداری تمامی اموال با ارزش متعلق به هر سه نفر آنها شامل طلا و جواهرات ، سکه های طلا و نقره قدیمی ، ساعت های مچی طلا ، اسناد و مدارک و اوراق سهام و .... بوده و طی این چندسال نیز کلید در گاو صندوق نیز در مکانی امن و در داخل خانه پدری نگهداری می شده است. تنها این سه نفر از محل کلید در گاو صندوق اطلاع داشتند تا اینکه 30 خرداد یکی از آنها برای برداشتن تعدادی از اسناد و مدارک به منزل پدری مراجعه و به محض باز کردن در گاو صندوق و اطلاع از سرقت اموال داخل آن ، دو خواهر و برادر دیگر خود و همچنین پلیس را از موضوع سرقت مطلع می کند .

با توجه به بررسی های فنی انجام شده از محل سرقت ، کارآگاهان اطمینان پیدا کردند که سرقت از نوع داخلی است . بلافاصله تحقیقات از اعضای حاضر در خانه در دستور کار قرار گرفت و کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که تاریخ قرارداد کاری پرستار خانواده جهت نگهداری از مادر مالباختگان تا کمتر از چند روز دیگر به پایان خواهد رسید و وی از مدتی پیش و با طرح موضوعات مختلف از قبیل مشکلات شخصی ، به فرزندان پیرزن عنوان کرده که دیگر امکان پرستاری از مادر آنها را ندارد .

با توجه به اسناد و مدارک بدست آمده از محل سرقت و احتمال ارتکاب سرقت توسط پرستار خانه ، کارآگاهان اقدام به دستگیری این شخص به هویت "شوکت . الف" 52 ساله کرده اما وی در اظهارات اولیه خود منکر هرگونه اطلاع از سرقت گاو صندوق شد.

با وجود انکار هرگونه سرقت از سوی پرستار ، کارآگاهان با شناسایی محل سکونت پرستار در خانه ای استیجاری در منطقه زعفرانیه ، ضمن انجام هماهنگی با مقام قضایی به بازرسی از محل سکونت "شوکت . الف" پرداخته و موفق به پیدا کردن تعدادی از طلا و جواهرات سرقت شده از داخل گاو صندوق شدند .

با کشف اموال مسروقه از محل سکونت مالباخته ، متهم به ناچار لب به اعتراف گشود و در اولین اعترافات خود عنوان داشت که طی سه مرحله اقدام به سرقت و خارج کردن طلا و جواهرات و دیگر اموال با ارزش داخل گاو صندوق کرده است .

متهم در ادامه اعترافات خود به کارآگاهان گفت: در مدت یک سالی که به عنوان پرستار در این خانه استخدام شده بودم ، توانسته بودم تمامی محل های نگهداری اموال با ارزش داخل خانه از جمله محل گاو صندوق را شناسایی کنم. با توجه به صحبت هایی که از فرزندان پیرزن در خصوص نگهداری اموال با ارزش در داخل گاو صندوق شنیده بودم . اطمینان داشتم که در داخل گاو صندوق اموال باارزشی وجود دارد تا اینکه از حدود یک ماه پیش و در حین بازرسی داخل خانه موفق به پیدا کردن کلید گاوصندوق شدم . پس از باز کردن در گاو صندوق ، همانگونه که تصور داشتم با مقدار زیادی طلا و جواهرات، سکه های طلا و نقره قدیمی ، ساعتهای طلا، پول و ارز خارجی و... روبرو شدم و تصمیم گرفتم تا در چندین مرحله اقدام به سرقت این اموال کنم. به همین جهت ، یک بار اقدام به سرقت سکه های داخل گاو صندوق کرده و تعدادی از آنها را در بازار طلای تهران به مبلغ تقریبی 60 میلیون تومان به فروش رساندم .

وی افزود: در مرحله دیگر نیز قصد داشتم تا طلا و جواهرات داخل گاو صندوق را به فروش برسانم اما با توجه به اینکه فاکتور خرید آنها را در اختیار نداشتم و همچنین با توجه به ارزش بالای آنها ، کسی حاضر به خرید آنها نشد و به همین علت طلا و جواهرات را به همراه دیگر اموال سرقت شده از قبیل پول و ارز خارجی به خانه خود آورده و پنهان کردم . قصد داشتم تا پایان قرارداد به کار خود ادامه دهم تا بعد از آن کسی به من مشکوک نشود اما پیش از پایان این زمان ، یکی از فرزندان پیرزن با مراجعه به خانه به سراغ گاو صندوق رفت و... .

سرهنگ کارآگاه علی اکبرپور رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت : با توجه به اعترافات صریح متهم در خصوص فروش مقادیری از اموال مسروقه و شناسایی متهم از سوی خریداران سکه های طلا در بازار تهران ، دستور توقیف وجوه نقد حاصل از فروش سکه های طلای مسروقه از سوی مقام قضایی صادر و به همراه دیگر اموال بدست آمده از متهم ، به مالباختگان بازپس داده شد . متهم نیز با صدور قرار قانونی و جهت انجام تحقیقات تکمیلی جهت شناسایی دیگر جرایم مشابه در اختیار پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.