ارائه خدمات به 13هزار بازنشسته، ازکارمانده و بازمانده در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید رازه صبح دوشنبه در آئین تودیع و معارفه مدیر اداره تامین اجتماعی شهرستان دشتی اظهار داشت: خدمات ارزشمندی از سوی سازمان تامین اجتماعی ارائه می‌شود که سعی می کنیم خدمات ارائه شده با کیفیت مطلوبی به مردم ارائه شود.

وی به قرارگرفتن بیش از 280 هزار نفر تحت پوشش بیمه صندوق تامین اجتماعی استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: بیشترین تعداد بیمه شدگان استان بوشهر در منطقه عسلویه و کنگان هستند.

سرپرست اداره کل تامین اجتماعی استان بوشهر ادامه داد: اغلب این افراد در سه بخش صنعت نفت، ساختمان سازی و دریا نوردی و صید و صیادی فعالیت می‌کنند.

وی به ارائه 18 نوع خدمات توسط صندوق تامین اجتماعی به بیمه شدگان اشاره کرد و بیان داشت: مهمترین خدمات ارائه شده از این خدمات 18 گانه، ارائه خدمات بازنشستگی و از کار افتادگی است.

رازه به بهره‌مندی دو هزار و 117 نفر از خدمات مقرری سازمان تامین اجتماعی استان بوشهر اشاره کرد و افزود: این افراد ماهیانه حداقل 390 هزار تومان و حداکثر یک میلیون و 600 هزار تومان مقرری دریافت می‌کنند.

وی همچنین با اشاره به 13 هزار و 100 نفر بازنشته، از کار افتاده و بازمانده در استان بوشهر گفت: از این تعداد شش هزار و 152 نفربازنشسته، پنج هزار و 100 نفر بازمانده و یک‌هزارو 825 نفر از کار افتاده هستند که ماهانه بین 390 هزار تا دو میلیون و 500 هزار تومان دریافت می‌کنند.

سرپرست اداره کل تامین اجتماعی استان بوشهر به پرداخت بالغ بر 98 میلیارد تومان طی سال گذشته بابت تعهدات بلندمدت و کوتاه مدت بیمه‌ای اشاره کرد و افزود: پیش‌بینی می‌کنیم امسال این میزان بین 15 تا 20 درصد افزایش یابد.