به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن خانچرلی صبح دوشنبه با اشاره به اجرای طرح پاکسازی پارک ها و تفرجگاههای شهر تهران گفت: با درخواست شهروندان تهرانی مبنی بر اجرای طرح امنیت محله محور و پاکسازی تفرجگاه ها و پارک ها، ماموران زیرمجموعه پلیس پیشگیری تهران بزرگ اقدام به اجرای طرح پاکسازی در این مناطق کرد.

سرهنگ خانچرلی افزود: در این راستا 10 پارک ویژه، 14 پارک مهم و 67 پارک و تفرجگاه عادی تحت اجرای طرح درآمد که طی آن با به کار گیری نیروهای متخصص از مجموعه سرکلانتری های یازده گانه تهران تمامی این مناطق از لوث وجود معتادان، اراذل و اوباش، سارقان و مزاحمان نوامیس شهروندان پاک شد.

وی در ادامه ضمن بررسی جزییات اجرای این طرح گفت: در این راستا یک سارق جیب بر که با اقدامات خلافکارانه خود باعث دردسر و مشکل برای شهروندان شده بود، شناسایی، بازداشت و به کلانتری محل منتقل شد و همچنین به 706 نفر از کسانی که به نوعی مرتکب تخلف و ناهنجاری های اجتماعی شده بودند، تذکر داده شد.

رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ ادامه داد: سه توزیع کننده مواد مخدر، 40 مزاحم نوامیس شهروندان که باعث آزار افراد حاضر در پارک های شده بودند، دستگیر شده و برای رسیدگی بیشتر به جرایمشان به مبادی ذی ربط معرفی شدند.

سرهنگ خانچرلی تصریح کرد: در این طرح 6 نفر از اراذل و اوباش سطح دو و سه که اقدام به انجام حرکات خلافکارانه کرده بودند، شناسایی شده و به اتهام هایی چون شرارت، ایجاد درگیری و نزاع، مزاحمت و عربده کشی به پایگاه های پلیس امنیت منتقل شدند.

وی در پایان با اشاره به اجرای طرح مذکور در روزهای آتی عنوان داشت: در این عملیات ها 3 دستگاه موتورسیکلت به علت تخلفات راکبان آن توقیف شد که در بررسی های انجام شده از مشخصات و مدارک صاحبانشان مشخص شد که تعدادی از این وسایل نقلیه مسروقه می باشد که پس از صورتجلسه برای تعیین تکلیف به پلیس آگاهی منتقل شدند.