مهمترین دستور دینی در بخش کشاورزی پرداخت زکات توسط کشاورزان است

علی یگانه مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کار کشاورزی معامله با خداست اظهارکرد: سال گذشته 400 میلیارد ریال خسارت به اقتصاد کشاورزی قوچان وارد شد که بخش عمده آن از طریق بیمه محصولات کشاورزی به خسارت دیدگان پرداخت شد.

وی افزود: با توجه به پیش بینی خسارت های احتمالی در اثر سرمازدگی و تگرگ بیمه محصولات کشاورزی و باغی باید در اولویت کشاورزان باشد.

وی با اشاره به طرح توانمندسازی در روستاها گفت: طرح توانمندسازی در روستاها در سال اول اجرای خود قرار دارد و با توجه به پتانسیل موجود در بخش کشاورزی با تعامل و همکاری کشاورزان قوچانی و اداره جهاد کشاورزی می توان به سوی توسعه پایدار حرکت کرد.

علی یگانه مقدم ادامه داد: در سال گذشته 85 درصد اعتبارات آبیاری تحت فشار به صورت بلاعوض به کشاورزان پرداخت شد و در سال جاری هیچ محدودیتی در ارائه لوله انتقال آب و افزایش بهره وری در شرایط خرده مالک وجود ندارد.

وی افزود: اداره جهاد کشاورزی قوچان آمادگی دارد تا با حمایت همه جانبه، انتقال آب به شیوه سنتی را که باعث هدر رفتن بخش عمده ای از آب می شود با تحویل لوله به کشاورزان تغییر دهد.