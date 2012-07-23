۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۳۳

عسگریان:

سیل ویرانگر باعث قطعی گاز 6 روستای ماهنشان شد

زنجان-خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت گاز استان زنجان، از قطعی گاز در 6 روستای ماهنشان خبر داد و گفت: با خسارت وارده سیل اخیر به علمک های گاز روستاهای ماهنشان؛ گاز روستاها قطع شد، ولی با مدیریت صحیح؛ از قطع جریان گاز شهرستان ماهنشان؛ جلوگیری شد.

سعید عسگریان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بعد از اعلام حادثه توسط اداره گاز شهر ماهنشان بلافاصله گروه های امداد شرکت گاز استان زنجان جهت مهار و افزایش ضریب ایمنی شبکه انتقال گاز به منطقه سیل زده اعزام شدند افزود: از مرکز  استان نیز گروه کارشناسی برای بررسی عمق حادثه و برآورد خسارت به منطقه اعزام شدند که در بررسی های اولیه از خسارت وارده به علمک ها و شبکه گاز رسانی، آبگرفتگی ایستگاهCGS  ماهنشان، تخریب دیوار ایستگاه و پر شدن گل و لای، بیرون آمدن کل شبکه روستای وهران،  300 متر از خط تغذیه قره گل و ماد آباد؛ گزارش شده است.

مدیر عامل شرکت گاز استان زنجان  همچنین از قطعی گاز روستاهای ایل بلاغ، وهران، ماد آباد، قره باتلاق، برون قشلاق و لیلان به دلیل خسارت وارده به علمک های گاز خبر داد .

عسگریان افزود: تلاش می کنیم با توجه به شرایط موجود؛ شرایط لازم برای برقراری جریان گاز طبیعی در این مناطق را فراهم کنیم.
 

