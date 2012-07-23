پروژه ها در کرمانشاه تأخیر دارند/ توان مدیریت استان تحت الشعاع قرار می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری صبح دوشنبه در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد.

هاشمی استاندار کرمانشاه و رئیس جلسه ی کارگروه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در ابتدای جلسه اعلام کرد: پارک جنگلی بیستون باحداکثر سرعت ممکن به استراحتگاهی زیبا امن مجهز و قابل استفاده در تمام ساعات شبانه روز تبدیل می شود.

استاندار کرمانشاه ضمن ابراز گلایه از طولانی شدن زمان اجرای پروژه ها که به طور معمول دراستان رخ می دهد، اضافه کرد: شیرینی و لذت احداث یک طرح بزرگ با طولانی شدن زمان اجرا و تاخیرات مکرر در افتتاح، به تلخی تبدیل و باعث می شود کارهای انجام شده در زمان های معین و مقرر نیز تحت الشعاع این اقدامات تاخیری قرار گرفته و نشاط و شادابی لازم را ایجاد نکند.

وی ادامه داد: وظیفه ی ما مسئولین است کارهای انجام نشده در گذشته ها را هر چه سریعتر انجام دهیم زیرا مردم استان با شرافتمندی و سعه صدر به کمکاری ها اعتراض نکرده اند و نمی خواهند با اعتراض و گلایه ذهنیت اعتراض به مسئولین عالی کشور منتقل شود.

وی افزود: این عدم اعتراض ها مسئولیت ما را سنگین تر می کند که آیا سزاواراست سر و سامان دادن به رودخانه های قره سو آبشوران و چم بشیرکه از داخل شهر می گذرند تا امروز طولانی بشود و مسئولین متعدد مرتبط به صورت مکرر با تکبر و غرورهای دروغین از توفیقات خود لاف بزنند و طامات ببافند و کاری نیز انجام نشود و آیا درست است آثار فرهنگی تاریخی و طبیعی کرمانشاه هنوز آنچنانکه شایسته است مورد توجه، مرمت، محافظت و استفاده مطلوب قرار نگرفته باشند.

هاشمی تصریح کرد: کارهای بزرگی در استان در حال انجام است ارزشمندی این کارها در اتمام و استفاده ی به موقع از آنها است این سخن یعنی همه ما مسئولین مراقب سی پی ام های پیش بینی شده باشیم و از نظر شخص بنده، مسئولی که نتواند کار و پروژه ی تحت مدیریتش را در موعد مقرر آماده افتتاح و قابل استفاده نماید مدیر ناموفقی تلقی می شود.

هاشمی اضافه کرد: امروز به مجریان و مسئولین پروژه های بزرگ غارقوری قلعه، سایت جهانی بیستون، طاق بستان، سراب روانسر، زیباسازی قره سو، چم بشیر، آبشوران، یادمان های شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی و دهها طرح در حال اجرا یاد آور می شوم با هر یک ساعت تاخیر در اجرای به موقع پروژه ارزش و حلاوت طرح و نیز توان مدیریتی مدیران تحت الشعاع قرار می گیرد.