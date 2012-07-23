اتحادیه اروپا تحریمهای سوریه را تشدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست امروز خود در بروکسل تصمیم گرفتند تا طرح ممنوعیت ارسال سلاح به سوریه را شدت بخشیده و همچنین تحریمهای خود علیه این کشور را افزایش دهند.

وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، در نشست امروز خود تحریم هایی را علیه 26 نفر دیگر از اعضای دولت سوریه اعمال کرده و به این ترتیب دارایی آنها در کشورهای اروپایی مسدود شده و ممنوعیت هایی نیز در زمینه سفر علیه این 26 نفر اعمال کردند.

بر اساس تحریمهای جدید اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی ملزم به بازرسی کشتی هایی خواهند بودند که احتمال می دهند حامل سلاح و دیگر تجهیرات ممنوعه به سوریه باشند.

"کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره این تحریمها گفت : این تحریمها مهم هستند چون به کشورهای اروپایی اجازه داده می شود تا از این نکته آگاه شوند که کشتی ها چه نوع تجهیزاتی را به سوریه منتقل می کنند. و من امیدوارم که کشورهای اروپایی از انتقال هر نوع سلاح به سوریه جلوگیری کنند.



اقدام یکجانبه اروپایی ها علیه سوریه مبنی بر تحریم ارسال سلاح برای دولتی که در حال سرکوب تروریستهای مسلح مورد حمایت غربی ها و رژیمهای عربی همسو و ترکیه است، در حالی است که غربی ها هیچ تصمیمی برای تحریم تسلیحاتی گروههای مسلح تروریستی در سوریه اتخاذ نمی کنند تا دوگانگی معیارهای آنها را بیش از پیش نشان دهد.