داشتن سه وعده غذایی مهم ترین اصل در تغذیه ماه رمضان است

لیلا شورورزی در گفتگو با خبرنگار مهر، به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان درباره اصول تغذیه صحیح در این ایام اظهارکرد: یک فرد روزه‌دار باید حداقل 20 درصد کمتر از ماه‌های دیگر سال غذا بخورد زیرا این موجب می‌شود تا بدن او فرصت سوزاندن چربی‌های اضافی را بیابد.

وی تأکید کرد: روزه‌داران، در فاصله افطار تا سحر آب فراوان"12-8 لیوان" بنوشند چرا که این کار برای جلوگیری از یبوست و رفع آن، دفع سموم و مواد زائد از بدن و تنظیم سوخت و ساز بدن و خصوصا در بیمارانی که کلیه‌های سنگ‌ساز دارند مهم و موردنیاز است.

کارشناس تغذیه دانشکده علوم پزشکی ضمن تأکید بر خودداری از مصرف غذاهای آماده و فست‌فودها، گفت: باید به جای مصرف روغن‌ جامد از روغن مایع گیاهی مانند انواع روغن‌های کانولا در پخت و پز استفاده کرد.

شورورزی بیان کرد: غذاهای پرفیبر، شامل میوه‌ها، سبزیجات، حبوبات و تمامی غلات باید در طول این ماه بیشتر از همیشه استفاده شوند.

وی اظهار داشت: بهتر است در وقت سحر از کربوهیدرات‌های پیچیده استفاده شود زیرا این گروه از مواد غذایی تا 8 ساعت در بدن باقی می‌مانند در حالی که کربوهیدرات‌های ساده مانند قند و شکر فقط 3 تا 4 ساعت در بدن می‌مانند.

وی افزود: کربوهیدرات‌های پیچیده شامل نان، عدس، برنج، سیب‌زمینی، میوه، سبزیجات و حبوبات هستند.

وی با اشاره به اینکه بهترین سبزی که می‌‌توان به عنوان سالاد در سحر مصرف کرد،کاهو است، یادآرو شد: این سبزی در مقایسه با سایر سبزی‌ها، دارای آب بسیار بالایی است و به همین دلیل می‌‌تواند از احساس تشنگی در طول روز بکاهد و فیبر بالای آن مانع ابتلای روزه‌‌داران به یبوست می‌شود.

وی اظهار داشت: متاسفانه گاهی شاهد این مسئله هستیم که برخی از روزه‌داران پس از ماه رمضان دچار عوارضی چون افزایش وزن، افزایش سطح چربی‌های خون، مشکلات گوارشی یا اختلالاتی در سایر اعضای بدن می‌شوند.

این پزشک مسئول تصریح کرد: ضرورت دارد تا روزه‌داران با اصول صحیح تغذیه در ماه مبارک آشنا شوند و آنها را به کار بندند.