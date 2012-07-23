۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۱۲

بریمانی خبر داد:

ایجاد 1900 فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد ساری

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس اداره کمیته امداد امام خمینی(ره) ساری گفت: هزار و 900 فرصت شغلی برای مددجویان این نهاد در سالجاری ایجاد می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، قنبر بریمانی روز دوشنبه در گفتگویی اظهار داشت: برای هزار و 900 نفر از مددجویان زیر پوشش این نهاد با اعتباری بالغ بر 1.5 میلیارد تومان در شهرستان ساری و میاندرود اشتغال ایجاد می شود.

وی ایجاد فرصتهای آموزش فنی و حرفه ای را از برنامه های دیگر این نهاد در سالجاری اعلام کرد و افزود : مقرر است برای سه هزار و340 نفر با اعتباری بالغ بر429 میلیون تومان زمینه فراگیری آموزشهای فنی و حرفه ای فراهم شود.
 
بریمانی گفت: به منظور ایجاد نشاط و تقویت روحیه تعاون و خودباوری برای دانش آموزان، اردوهای یک روزه به مقصد امامزاده علی روستای ورند و تکیه پهنه کلا ساری برگزار شد.
 
وی تصریح کرد: در این اردوها که با استقبال 170 نفر برگزار شد، دانش آموزان  به انجام فعالیتهای پرورشی و فرهنگی ورزشی و بازیهای محلی پرداخته و از اجرای برنامه های مذهبی نیز بهره مند شدند.
 
