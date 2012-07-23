به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه ستاد ویژه پزشک خانواده، تشکیل شش کمیته شامل اطلاع رسانی و فرهنگ سازی، پشتیبانی، زیرساخت، اجتماعی، حقوقی و اجرایی به تصویب رسید.

محمد غفاری در این جلسه از اجرای این طرح در کشور به عنوان انقلابی در حوزه سلامت و بهداشت یاد کرد و اظهار داشت: برای هرچه بهتر اجرا شدن این طرح باید کمیته ها در مدت 15 روز برنامه های اجرایی و اعضا را مشخص و به ستاد راهبردی اعلام کنند.

وی افزود: اجرای موفق و نتیجه بخش این طرح همراهی و همکاری تمامی نهادها و دستگاه های اجرایی مرتبط را می طلبد که باید در این راستا برنامه ریزی منسجمی صورت پذیرد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه اجرای این طرح علاوه بر ارتقای سطح سلامت جامعه از مراجعات غیر ضروری به پزشکان می کاهد، خواستار اطلاع رسانی مناسب برای شناساندن این طرح به مردم شد.

غفاری به نقش رسانه ها و بویژه صداو سیمای استان در فرهنگ سازی و آگاه سازی از نحوه و زمان اجرای طرح اشاره و تاکید کرد: برای نهادینه کردن این طرح در بین آحاد جامعه باید از ظرفیت رسانه های گروهی استفاده نمود.

قائم مقام ستاد راهبردی اجرای طرح پزشک خانواده گفت: ابتدا باید زیرساخت های اجرای این طرح در استان به صورت کامل آماده شود و تمامی دستگاه های پشتیبان همچون مخابرات، ادارات بیمه، سازمان نظام پزشکی، معاونت برنامه ریزی و فرمانداران برای اجرای این طرح توجیه شده و در آمادگی کامل باشند و سپس مبادرت به اجرای طرح شود.

سعیدی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در این جلسه اظهار داشت: با اجرای این طرح برای هر فرد یک پرونده الکترونیک تشکیل می شود که در تمام نقاط کشور قابل دسترس است.

وی افزود: براساس این طرح سرپرست هر خانوار و اعضای خانواده با مراجعه به یک پزشک عمومی و ثبت نام نزد وی، تشکیل پرونده می دهند و در مراحل بعدی در صورت نیاز ارجاع به متخصص و یا فوق تخصص از طریق همان پزشک عمومی صورت خواهد گرفت.