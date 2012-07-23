به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر شاهی جوان گفت: برای باشکوه برگزار کردن آیین ماه مبارک رمضان 30 مبلغ به مناطق شهری و روستایی این شهرستان اعزام شدند.

شاهی جوان افزود: این مبلغات دینی از حوزه های علمیه قم و مشهد و بومی و مستقر و هجرت برای اقامه نماز جماعت، سخنرانی، قرائت قرآن کریم و تفسیر قرآن کریم، بیان احکام از جمله فعالیت های این مبلغان دینی در ماه مبارک رمضان است.

ماه رمضات ماه تسبیح نفسهاست

رئیس اداره تبلیغات اسلامی علی آباد کتول با گرامیداشت ماه بارک رمضان گفت: ماه رمضان ماه برکت و مغفرت و ماه تسبیح نفسهاست.

حجت الاسلام سید علی حسینی افزود: با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، درهای رحمت پروردگار به روی بندگانش گشوده می شود، نورانیت و صفای ویژه ای در روح انسان پدید می آید و برای عبادت و تهذیب نفس و اصلاح اخلاق، آمادگی خاصی در روزه داران نمودار می گردد.

لزوم توجه به آموزش مداحان

معاون آموزشی، فرهنگی و پژوهشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی در این جلسه گفت: اگر جامعه مداحان و شاعران آئینی بخواهند بین مردم همانند گذشته موفق عمل کنند باید به آموزش هایی که در مداحی داده می شود توجه کنند.

حجت‌الاسلام جواد نجفی ادامه داد: انسان به منظور رشد و تعالی نیازمند آموزش است و مداحان نیز باید این نکته را در نظر بگیرند که اگر زمانی به موقعیتی دست یافتند از امر آموزش غافل نشوند و همیشه در این راستا تلاش کنند، موضوع دیگری که مداحان باید مدنظر قرار دهند بحث زمان و مکان و چگونگی بیان یک مطلب است مداحی که در استانی زندگی می کند که اقوام و مذهب های مختلف در آن وجود دارد باید همه جوانب را در نظر گرفته باشد.

وی افزود: شورای هیئات مذهبی و کانون مداحان همانند بازوهای سازمان تبلیغات اسلامی هستند و برای رسیدن به اهداف باید همگی تلاش کنند بسترسازی برای یک جامعه به منظور حرکت به سمت مسائل مذهبی نیازمند تلاش همگانی بوده و یک فرد یا سازمان به تنهایی نمی تواند در این امر موفق شود. در راستای این بسترسازی تشکل های دینی و سازمان تبلیغات باید فعالیت های خود را به گونه ای ساماندهی کنند که از توانمندی های مردم نیز در این راه استفاده شود.

تشکیل شورای پیرغلامان مداحی کشور

رئیس کانون مداحان کشور، شناخت ذاکرین هر شهر و تشکیل شوراهای پیرغلامان مداحی، مداحان جوان استان، شورای مشورتی شعرای آئینی و بانوان مداح از برنامه ها برمشرد و گفت: همچنین هر استان موظف است هرچه سریعتر کارت شناسایی پیرغلامان مداح و مداحان جوان را صادر نماید.

مصطفی خرسندی افزود: چگونگی مداحی و شعر سرایی در استان گلستان به دلیل قرار گرفتن مذهب های مختلف و به ویژه اهل تسنن در آن از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و باید به این امر توجه شود.

وی افزود: یکی از برنامه هایی که کانون های مداحی هر استان باید اجرا کند همراه کردن مسئولین استانی همانند شهردار، فرماندار و غیره با کانون و استفاده از کمک و پشتیبانی مسئولان است. کانون مداحان هر استان باید به درجه ای در جامعه برسد که به عنوان یک تشکل مردمی تاثیر گذار در سطح استان شناخته شود.