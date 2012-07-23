به گزارش خبرگزاری مهر، مجله فارین پالسی در گزارشی فاش کرد: "عمرسلیمان" با موساد و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و دستگاه اطلاعات سعودی ضد نظام جمهوری اسلامی ایران همکاری می کرد.

"استیون کوک" کارشناس امور مصر در شورای روابط خارجی آمریکا در این باره می افزاید: عمرسلیمان جمهوری اسلامی ایران را دشمن شماره یک خود می پنداشت.



استفان کوک خاطرنشان کرد: عمرسلیمان به شدت با ایران دشمنی می ورزید و معتقد بود که مصر، باید با آمریکا و دیگر دوستان خود برای محاصره ایران در مشکلات همکاری کند.





به گزارش العالم ، کوک ادامه داد: هدف سلیمان این بود که دستگاه های اطلاعاتی مصر ، آمریکا، عربستان سعودی و رژیم اسرائیل در برنامه ای محرمانه برای ایجاد بی ثباتی در ایران تلاش کنند.

کوک تأکید کرد: با عمرسلیمان در دفترش در ساختمان اطلاعات عمومی دیداری یک ساعته در خصوص سیاست خارجی داشتم. سلیمان با خشم بسیار شدید از ایران و سوریه سخن گفت و این دو کشور را مسئول شکست توافق حماس و فتح دانست.

خاطرنشان می شود هفته قبل خبر مرگ عمرسلیمان در آمریکا به صورت بسیار ابهام آمیزی اعلام شد.