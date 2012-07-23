به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون شنا، در پایان مرحله دوم اردوی تیم ملی هفت واترپلوئیست از جمع ملی پوشان حذف شدند و به این ترتیب 16 بازیکن تمرینات خود را از روز اول مردادماه در محل استخر بین المللی 9 دی آغاز کردند.

اسامی نفرات حاضر در اردوی سوم تیم ملی واترپلو که تمرینات خود را زیر نظر "رومن پولاچیک" و کامبیز رخشانی مهر پیگیری می‌کنند به این شرح است:

1-علیرضا شهیدی‌پور، 2- سجاد عبدی، 3- فرشید شاکری، 4- علی پیروزخواه، 5- اردلان اسکندری، 6- محسن جلیلی، 7- امیر حسین خانی، 8- محمدحسین محمدی، 9- سهیل خادم پیر، 10-علیرضا سلطانی، 11- نیما خوشبخت، 12- منصور پاکزاد، 13- امیرحسین برایی، 14- امیر دهداری، 15- علیرضا هرمزی و 16- آرامه آقازاریان.

تیم ملی واترپلوی ایران که خود را برای شرکت در مسابقات واترپلوی قهرمانی آسیا (آبان‌ماه - امارات) آماده می‌کند قرار است نیمه دوم مردادماه سال جاری به منظور برپایی اردوی آماده سازی به کشورهای اسلواکی و مجارستان اعزام شود و ضمن پیگیری تمرینات، چند دیدار تدارکاتی هم برگزار کند.