درخواست معاونت علمی ریاست جمهوری از کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مقتدایی‌خوراسگانی در خصوص نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس٬ افزود: در این نشست دکتر نسرین سلطانخواه معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با تشریح عملکرد بخشهای مختلف این معاونت ابهامات و سوالات اعضای کمیسیون را برطرف کرد.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی٬ با بیان اینکه در این جلسه معاون علمی رئیس جمهور توضیحاتی در زمینه معرفی ساختار‌ها و حیطه فعالیت این معاونت ارائه داد، اظهار داشت: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همچنین به فعالیت بیش از 60 کانون دانش و صنعت اشاره و اعلام کرد ایران در عرصه های مختلفی چون نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی دستاوردهای زیادی را عرضه کرده است.



مقتدایی با بیان اینکه دکتر سلطانخواه خواستار افزایش تعامل حداکثری بین دو نهاد اجرایی و قانونگذاری برای همکاری در تمام زمینه ها شد٬ ادامه داد: معاونت علمی رئیس ‌جمهوری همچنین تقاضا کرد که کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گستره جامعه علم و فناوری را خیلی فراتر از دانشگاهها و مراکز علمی ببیند و خواستار تصویب قوانین مورد نیاز معاونت علمی و فناوری شد.