به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار ایلام در سومین افتتاحیه طرح ضیافت دانشجویی گفت: نتیجه اندیشه در قالب علم و آگاهی با هدف قرب الهی در جهت تربیت و خود سازی تجلی می یابد.

اعلایی با بیان این مطلب اظهار داشت: ایجاد فرصت مناسب در جهت هم اندیشی، بهره‌گیری از فضیلت‌های ماه مبارک رمضان و تقویت روحیه خودباوری و هویت بخشی انقلابی و قرآنی و همچنین انتقال مفاهیم والای قرآنی در فضای این ماه مبارک، از اهدافی است که باید به بهترین شکل ممکن تحقق یابد.

وی در ادامه طرح ضیافت اندیشه را گامی در راستای توانمندسازی نسل جوان دانست و تصریح کرد: باید با استفاده از طرح ضیافت اندیشه مسئله تهذیب نفس، خودسازی، توجه به ذات مقدس الهی و اخلاص را در میان دانشجویان دانشگاه‌ها ترویج داد و شناخت و آگاهی نسبت به معارف دینی و افزایش بصیرت دینی در دانشجویان را با بهره گیری از تعالیم ناب دینی و فرهنگ غنی اسلامی تقویت کرد.

نگهداری اشیای تاریخی در موزه باستان شناسی دره شهر

200 قلم شی تاریخی در موزه باستان شناسی دره شهر نگهداری می شود.

سر پرست اداره میراث فرهگی و گردشگری دره شهر گفت: این تعداد شی تاریخی از کاووشهای باستان شناسی در شهر تاریخی سیمره و دیگر مکان های تاریخی متعلق به دوره های تاریخی پیش از تاریخ و قرون اولیه اسلامی به دست آمده است.

اشیاء تاریخی موجود در موزه شامل گچ بری های نفیس، ظروف سفالی، سکه، تجهیزات دفاعی و زیور آلات است.

نمایشگاه ضیافت در ایلام گشایش یافت

نمایشگاه ضیافت ویژه ماه مبارک رمضان در منطقه چغا سبز ایلام گشایش یافت.

معاون توسعه داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت ایلام در حاشیه این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه در قالب 85 غرفه برای عرضه مستقیم مایحتاج عمومی مردم دایر شده است.

جمیل شوهانی اعلام کرد: در این نمایشگاه اقلام خوراکیِ ، مرغ منجمد، برنج، خرما و لبنیات با تخفیف 10 تا 15 درصدی به مردم عرضه می شود.

وی هدف از گشایش این نمایشگاه را کنترل قیمت کالاها و تعدیل بازار عرضه و تقاضا عنوان کرد.

شوهانی افزود: این نمایشگاه به مدت 10 روز از ساعت 16 تا 24 شب برای بازدید عموم دایر است.

برگزاری نمایشگاه و کارگاه کارآموزی درایلام

به مناسبت هفته ملی مهارت و کار آموزی نمایشگاه و کار گاه کار آموزی در ایلام برگزار می شود.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان گفت: در این هفته فعالیت هایی از قبیل اجرای کار گاههای کار آموزی یک روزه، نمایشگاه دستاوردهای فنی و حرفه ای، آموزشهای کوتاه مدت در پارک های استان بر پا می شود.

مراد نژادی هدف از اجرای این نمایشگاه ها را آشنایی مردم با حرفه های جدید و آموزشهای کوتاه مدت عنوان کرد.

برداشت انگور عسگری نیمه اول مرداد ماه در استان آغاز می شود

مدیر باغبانی سازمان جها کشاورزی استان با اعلام این خبر گفت: سطح زیر کشت باغات انگوردر استان 896 هکتار است که 586 هکتار آن بارور است.

مظاهری با اشاره به رقم های یاقوتی، عسگری و بی دانه کشت شده در استان پیش بینی کرد: پنج هزار و 175 تن انواع محصول از باغات انگور استان برداشت شود.

وی متوسط عملکرد انگور یاقوتی را هشت تن در هکتار اعلام کرد و افزود: این متوسط عملکرد برای انگور عسگری بیدانه 35 تن در هکتار است.

سانحه رانندگی در آبدانان دو کشته بر جای گذاشت

بر اثر حادثه رانندگی در بخش سرابباغ شهرستان آبدانان دو تن کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.

بخشدار سرابباغ گفت: این حادثه رانندگی در مسیر جاده آبدانان به مورموری، به علت برخورد سه دستگاه وسیله نقلیه با هم اتفاق افتاد.

جعفر حیدری افزود: در این سانحه دو نفر در دم کشته و دو نفر دیگر نیز به شدت مجروح شدند.

وی اعلام کرد: در این حادثه، راننده تراکتور و یک نفر از سرنشینا ن خودرو پژو 405 در دم کشته و دو نفر دیگر نیز به شدت مجروح شدند.

تاکید استاندار بر احداث و تعمیر مسکن حادثه دیدگان زلزله اخیر آبدانان

در جلسه مدیران عامل بانکهای استان با استاندار ایلام در خصوص تعیین تکلیف اعطای تسهیلات از محل منابع داخلی بانکها به زلزله زدگان آبدانانی بحث و تبادل نظر شد.

استاندار ایلام در این جلسه بر احداث و تعمیر مسکن روستایی برای حادثه دیدگان زلزله اخیر آبدانان تاکید کرد و گفت: مسئولان به ویژه مدیران بانکهای عامل در استان باید همه امکانات و اختیارات خود برای رفع مشکل مسکن زلزله زدگان آبدانانی را بکار گیرند.

در این جلسه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان موظف شد اطلاعات مربوط به متقاضیان تسهیلات بانکی در شهرستان آبدانان و سهمیه بانکها در این زمینه را استخراج کنند.

همچنین مقرر شد بانک ملت نسبت به تعیین تکلیف سهم 1.5 میلیارد تومانی این بانک در خصوص اعطای تسهیلات به متقاضیان تعمیر و احداث مسکن روستایی در شهرستان آبدانان اقدام کنند.

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان نیز موظف شد به منظور تسریع در روند ساخت واحدهای مسکن روستایی در شهرستان آبدانان نسبت به عطای پایان کار به متقاضیان همکاری لازم را به عمل آورد.

رونمایی از مجموعه اشعار علیرضا نوری

مجموعه اشعار علیرضا نوری، شاعر جوان و سپید سرای ایلامی با عنوان «گندم راه» در حوزه هنری ایلام رونمایی

خواهد شد.

این مجموعه که از تولیدات حوزه هنری ایلام محسوب می شود، توسط انتشارات شاملو و در شمارگان 1000 منتشر خواهد شد.

در این مراسم که جمعی از شاعران و هنرمندان حضور خواهند داشت، سامان بختیاری مسئول کارگاه شعر فارسی حوزه هنری و شاعر سپیدسرای ایلامی این مجموعه را نقد و بررسی می کند.

گندم راه اولین مجموعه ی شعر علیرضا نوری است



