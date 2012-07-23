صفی اله رمضانخوانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ویژه برنامه ها کانون پرورش فکری کودکان در ایام ماه مبارک رمضان گفت: کانون پرورش فکری کودکان برنامه های متنوعی را برای ایام ماه مبارک رمضان شامل مسابقات قرآنی و هنری، کتابخوانی ویژه این ماه، مراسم افطاری روزه اولی ها و... در نظر گرفته است.

وی افزود: یکی از برنامه های کانون دراین ماه" سی روز، سی پند" است و طی آن مراکز کانون هر روز با یکی از مفاهیم آموزنده دینی در قالب احادیث،داستان و ... آشنا خواهند شد.

رمضانخوانی گفت: مسابقه های " شکوفه های قرآن" نیز ویژه کودکان و نوجوانان است تا در آن با شرکت دراین مسابقات در زمینه های حفظ ،قرائت و مفاهیم قرآنی با یکدیگر به رقابت بپردازند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرزعنوان کرد: مسابقه " یک پند از نهج البلاغه" ازدیگر برنامه های این ماه است که ویژه کودکان گروه های سنی ((د)) و ((ه)) اجرا می شود.

مراسم افطار روزه اولی ها



وی در بخش دیگری گفت: جشن های ویژه با حضور اعضایی که اولین سال است روزه داری را تجربه می نمایند وهمچنین برگزاری کارگاه های ویژه بحث آزاد با موضوع ((روزه و فواید جسمی و روحی آن)) از دیگر فعالیت های کانون است.

کتابخوانی ویژه ماه مبارک رمضان

رمضانخانی گفت: مسابقه کتابخوانی ویژه ماه مبارک رمضان از برنامه های کانون پرورش فکری کودکان است که درآن سوالات چهار گزینه ای از دو کتاب ویژه کودکان ونوجوانان تهیه شده و اعضا مراکز با مطالعه کتاب به سوالات پاسخ خواهند داد.

وی افزود: کودکان و نوجوانانی که عضو کانون نیستند،می توانند با مراجعه به فروشگاه کانون ،کتاب را تهیه و در مسابقه استانی شرکت کنند.

مسابقات هنری ویژه ماه مبارک

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در بخش دیگری گفت: برپایی کارگاه های هنری نقاشی،سفالگری،خوشنویسی،معرّق و...در ماه مبارک رمضان با موضوعات متناسب این ماه نظیر لحظه های سحر و افطار و... برتر نیز توسط اعضا مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.