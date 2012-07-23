به گزارش خبرنگار مهر، در راستای ارزیابی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی همچنین برنامه­ریزی به منظور تامین هیأت علمی، تعیین سهمیه بورس، بررسی تقاضاهای مجوز استخدام عضو هیات علمی، توزیع ردیف­های استخدامی، تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی، اختصاص سهمیه طرح سربازی و نظایر آن از آمار و اطلاعات جامع و به هنگام استفاده کند.

دانشگاهها باید با مراجعه به سامانه www.msrt.ir/sites/nezarat حداکثر تا 15 مردادماه نسبت به ثبت تقاضاهای سهمیه بورس و استخدام سال جاری همچنین به روز رسانی آمار و اطلاعات مورد نظر اقدام کنند.

امکان بررسی تقاضاهای دانشگاههایی که نسبت به بروز رسانی آمار و اطلاعات خود به ویژه لیست و مشخصات اعضای هیات علمی، لیست و مشخصات دانشجویان بورسیه، آمار دانشجویان شاغل به تحصیل اقدام نکرده باشند، میسر نخواهد بود.