به گزارش خبرنگار مهر، در راستای ارزیابی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی همچنین برنامهریزی به منظور تامین هیأت علمی، تعیین سهمیه بورس، بررسی تقاضاهای مجوز استخدام عضو هیات علمی، توزیع ردیفهای استخدامی، تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی، اختصاص سهمیه طرح سربازی و نظایر آن از آمار و اطلاعات جامع و به هنگام استفاده کند.
دانشگاهها باید با مراجعه به سامانه www.msrt.ir/sites/nezarat حداکثر تا 15 مردادماه نسبت به ثبت تقاضاهای سهمیه بورس و استخدام سال جاری همچنین به روز رسانی آمار و اطلاعات مورد نظر اقدام کنند.
امکان بررسی تقاضاهای دانشگاههایی که نسبت به بروز رسانی آمار و اطلاعات خود به ویژه لیست و مشخصات اعضای هیات علمی، لیست و مشخصات دانشجویان بورسیه، آمار دانشجویان شاغل به تحصیل اقدام نکرده باشند، میسر نخواهد بود.
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