به گزارش خبرنگار مهر، سیده زهرا شرف الدین ظهر دوشنبه در چهارمین جلسه شورای اداری شهرستان قائم شهر در فرمانداری بااشاره به اینکه در دولت نهم و دهم کمسیونهای امور بانوان به اداره کل ارتقا تشکیلات پیدا کرد، اظهار داشت: این امر نقطه عطفی بوده که سبب رشد فکری و اجتماعی نهاد خانواده شده است.

وی بیان داشت: ریشه همه آسیب های اجتماعی نظیر افزایش آمار طلاق، بی حجابی، بدحجابی، اعتیاد، بزهکاری و روابط نامشروع به خانواده ها برمی گردد.

شرف الدین با بیان اینکه آسیب های اجتماعی را از تربیت سنتی به تکنیک و فرهنگ غربی تغییر یافت افزود: برای مقابله با آسیب های اجتماعی باید آموزش صحیح به خانواده ها ارائه دهند.

وی با بیان اینکه در برخی از شهرستانهای استان بیش از هزار خانم خانه دار، کارمند، دانش آموز، آموزش مهارتهای زندگی را با رویکرد دینی آموزش دیدند که این مهم که سبب کاهش طلاق در جامعه شده است.

وی تاکید کرد: برای آموزش نیازمند مربی های توانمند و آگاه هستیم که باید در استان تقویت شود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران، از نداشتن مکانی برای آموزش بانوان به عنوان کانونهای فرهنگی انتقاد کرد و افزود: بدون آموزش و مکان کاهش آسیب های اجتماعی شعار است.

وی از احداث پارک بانوان در دولت نهم و دهم در شهرستانها خبر داد و افزود: با همکاری فرمانداریها و شهرداری ها مکانی برای بانوان احداث شده است.