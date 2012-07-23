احمد نثاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با ابراز نگرانی از افزایش شدید بهای کاغذ در ماه‌های اخیر گفت: ظرف یک ماه گذشته قیمت برخی از انواع کاغذ تقریباً دو برابر شده و این تبعات بدی برای انتشارات امیرکبیر داشته است؛ ما ناچار شده‌ایم از میان 100 عنوان کتابی که تولید کرده بودیم و آماده انتشار بود، تعدادی را گلچین کنیم و تنها حدود 30 تا 50 عنوان را به دست چاپ بساریم.

وی افزود: با توجه به کتاب‌های انتشارات امیرکبیر و کیفیتی که ما خود را ملزم به رعایت آن می‌دانیم، از یکی از انواع خوب کاغذ تحریر برای چاپ آنها استفاده می‌کنیم؛ تا یک ماه پیش هر بند از این کاغذ 50 هزار تومان بود که الان به حدود 75 هزار تومان رسیده است.

مدیر انتشارات امیرکبیر اضافه کرد: مسئله دیگری که وجود دارد، این است که بازار خرید و فروش کاغذ سامان مشخصی ندارد؛ بسیاری از فروشندگان می‌ترسند که کاغذشان را بفروشند چون احساس می‌کنند اگر امروز این کار را بکنند، فردا همان کاغذ به طور چشمگیری افزایش قیمت یافته است.

نثاری ادامه داد: همانطور که گفتم ما حدود دو هفته قبل 100 عنوان کتاب آماده چاپ کردیم و بعد از اینکه آنها را به چاپخانه فرستادیم، گفتند با این مبلغ که برای کاغذتان پرداخت کرده‌اید، ما می‌توانیم 30 تا 50 عنوان از کتاب‌هایتان را چاپ کنیم.

در پاسخ به این سوال که «در این شرایط آیا از کاغذهای تولید داخل از جمله محصولات کارخانه چوب و کاغذ مازندران که بهای نسبتاً پائین‌ترین نسبت به کاغذهای وارداتی از کشورهایی مثل اندونزی دارند، استفاده کرده‌اید؟» گفت: دو، سه مورد از این کاغذها را بررسی کردیم ولی همانطور که گفتم ما برای کتاب‌هایمان کاغذ مرغوب استفاده می‌کنیم که متاسفانه کاغذ داخلی فاقد این ویژگی است.

وی ادامه داد: مسئله گرانی کاغذ قطعاً روی بازار کتاب تاثیر می‌گذارد؛ همین دیروز پژوهشگری نزد من آمده بود و می‌گفت قیمت چاپ اول فلان کتاب شما 13 هزار تومان بوده ولی الان قیمت آن را به 27 هزار تومان رسانده‌اید. واقعاً منِ ناشر چه کار می‌توانم بکنم؟ در شرایطی که قیمت کاغذ به صورت لحظه‌ای تغییر می‌کند، قطعاً بهای کتاب هم افزایش خواهد یافت و این به سود ناشر نیست و به ضرر خریدار هست.

مدیر انتشارات امیرکبیر گفت: ما چاره‌ای نداریم که قیمت کتاب را افزایش دهیم و این سطح دسترسی به کتاب را در جامعه کم می‌کند.