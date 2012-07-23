مدیریت راه های استان البرز در سال جاری بهره برداری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی شاملو با اعلام این خبر اظهار داشت: همزمان با افزایش تردد در جاده ها و گسترش راه های کشور، مدیریت بر تردد نیز تحول یافته و باید از ابزارهای الکترونیکی برای کنترل و مدیریت ترافیک استفاده کرد.

رئیس اداره فن آوری اطلاعات این اداره کل در خصوص ضرورت ایجاد مرکز مدیریت راه ها در استان گفت: وجود 4 محور پرتردد کشور و عبور مسافران 14 استان شمالی، غربی و شمال غربی کشور از محورهای ارتباطی این استان و همجواری با پایتخت، مدیریت و کنترل بیشتر ترافیک راه ها را ضروری می کند، که با بهره برداری از مرکز مدیریت راه های استان، تجمیع و پردازش اطلاعات مربوط به نحوه تردد در جاده ها میسر شده و امکان هماهنگی سریع تر بین دستگاه ها و در نتیجه مدیریت بهینه ترافیک افزایش می یابد.

وی به وجود هفت دستگاه دوربین کنترل نظارت تصویری در محورهای ارتباطی استان از جمله خطوط رفت و برگشت مسیر های تهران- کرج ، کرج –قزوین و کرج –چالوس اشاره کرد و افزود: با پیگیری های انجام شده در سال جاری چهار دستگاه دوربین جدید نیز در محورهایی که فاقد دوربین نظارت تصویری می باشند، نصب و راه اندازی می شود که این دوربین ها به صورت آن لاین وضعیت محور های ارتباطی را گزارش می دهند.

سرپرست مرکز مدیریت راه های استان البرز، همچنین استفاده از اطلاعات دستگاههای ترددشمار نصب شده در 15 محور پرتردد استان را در مدیریت بهینه ترافیک موثر ذکر کرد و افزود: این تردد شمارها در مسیرهای رفت و برگشت محورهای کرج –تهران،کرج –قزوین، کرج –چالوس و بوئین زهرا –اشتهارد نصب شده است که آمار آن از طریق این اداره کل استخراج و به صورت روزانه در اختیار دستگاه های ذیربط در استان قرار می گیرد.

شاملو در خصوص مراحل ساخت و بهره بر داری از مرکز مدیریت راه های استان گفت: در حال حاضر کار ساختمانی مرکز به اتمام رسیده و کلیه تجهیزات مورد نیاز نیز تهیه شده و تجهیز و نصب امکانات در دست اقدام است، که در صورت همکاری دستگاه های همکار و تخصیص اعتبار مورد نیاز این مرکز همزمان با روز حمل ونقل بهره برداری می شود.

وی راه اندازی استودیو خبر و پخش زنده تصاویر وضعیت محورهای ارتباطی استان با هماهنگی صداو سیمای استان را، ازمواردی ذکر کرد که پس از بهره برداری اولیه و ایجاد شرایط ارتباط تصویری با صداو سیما در دستور کار قرار دارد.