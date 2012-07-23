به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر جهانیان در مراسم رونمایی از سامانه صدور مجوز بند "ب" که ظهر دوشنبه در سالن اجتماعات موزه ملی ایران برگزار شد، گفت: از میان 3 هزار و 732 آژانسی که مجوز فعالیت گرفتهاند 3 هزار و 272 دفتر مشغول به کار هستند و دو هزار و 235 دفتر در 5 استان کشور متمرکز شدهاند. در تهران هزار و 470 دفتر ، خراسان رضوی 260، مازندران 186، آذربایجان شرقی 177 و اصفهان 142 دفتر خدمات مسافرتی فعالیت می کنند.
وی افزود: صدور مجوزها و پراکندگی آژانسها مشکلاتی را به وجود آورده بود که در این سامانه با توجه به مقاصد و حوزه تخصصی آژانسها مشکلات موجود رفع میشود.
جهانیان درباره الزاماتی که آژانسهای مسافرتی باید در هنگام دریافت مجوز بند "ب" رعایت کنند گفت: هر آژانسی حداقل باید 50 تور ورودی به کشور بیاورد و 100 تور گردشگری داخلی را برگزار کند. این دو آیتم باید وجود داشته باشد تا بتوان مجوز بند "ب" را حفظ کرد.
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی گفت: از همین امروز صدور مجوز بند "ب" به صورت سنتی تعطیل شد. به همین منظور امروز مجوز بند "ب" را به یکی از متقاضیان در شیراز به صورت نمادین اهدا میکنیم.
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