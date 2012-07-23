۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۲۳

فارس و تهران صدر نشین ارسال اثر به جشنواره طنز مکتوب

استان‌های تهران و فارس در صدر جدول ارسال اثر به دهمین جشنواره سراسری طنز مکتوب قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، استان تهران با 327 اثر و استان فارس با 117 اثر در راس جدول آمار آثار ارسالی به هفتمین جشنواره سراسری طنز مکتوب قرار گرفته‌اند.

همچنین بعد از استان‌های تهران و فارس، استان اصفهان با 86 اثر و استان قم با 64 اثر بیشترین آثار ارسالی در این دوره از جشنواره را از آن خود کرده‌اند.

این جشنواره که با هدف حمایت از طنز منطبق با معیارهای یک جامعه ایرانی ـ اسلامی به همت دفتر طنز حوزه هنری برگزار خواهد شد، هم اکنون در مرحله گزینش آثار در نخستین مرحله داوری قرار دارد.

بنابر این گزارش، داوری آثار در دو مرحله انجام می‌گیرد و نفرات برگزیده در مراسم اختتامیه این جشنواره معرفی خواهند شد.

هفتمین جشنواره سراسری طنز مکتوب 25 و 26 شهریور ماه در تهران برگزار خواهد شد.

