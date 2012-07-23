به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار در نشست خبری پیش از دیدار راه آهن - گهردورود که بعدازظهر امروز دوشنبه در محل سازمان لیگ برگزار شد، ضمن بیان مطلب فوق گفت: هر دو تیم نیاز مبرمی به سه امتیاز این دیدار دارند و همین مسئله بازی آنها را حساس‌تر کرده است. به خصوص اینکه تیم ما در بازی گذشته شکست خورده و به کسب سه امتیاز این بازی برای بهتر شدن شرایط‌مان احتیاج داریم.

وی در مورد شکست تیمش در بازی گذشته مقابل ملوان بندرانزلی اظهار داشت: من در خصوص داوری آن دیدار بحث دارم. ضمن احترام به همه داوران انتظارم این است که نباید از ابتدای فصل شاهد اشتباهات تاثیرگذار داوری باشیم. در بازی مقابل ملوان داور به ضرر ما که میزبان بودیم یک پنالتی اشتباه اعلام کرد، گرفتن یک پنالتی یعنی دادن یک گل به حریف.

تارتار افزود: شما در یورو مشاهده کردید داوران خطاهای درون محوطه جریمه را به راحتی پنالتی نمی‌گرفتند. به نظر من داور وقتی شک دارد نباید پنالتی اعلام کند که بعدا مشخص شود این پنالتی اشتباه بوده است.

سرمربی تیم گهر دورود از کمیته داوران فدراسیون خواست که نظارت شدیدی روی عملکرد داوران داشته باشند تا حق تیم‌ها ضایع نشود و افزود: شناخت کاملی از تیم راه آهن دارم. راه آهنی‌ها اسکلت تیم‌شان را حفظ و با اضافه کردن نفرات جدید شرایط بهتری را پیدا کرده‌اند اما ما چاره‌ای جز شکست دادن این تیم نداریم.

تارتار در خصوص اختلافاتی که بین او و علی دایی به وجود آمده بود، گفت: بنده هیچ اختلافی با همکارانم ندارم. اتفاقاتی در گذشته رخ داد که به پایان رسیده و نباید به آنها فکر کنیم. امیدوارم در بازی فردا این مشکلات تکرار نشود.

وی با بیان اینکه مطالباتش را از باشگاه راه آهن دریافت کرده در مورد بحث برگزار نشدن مسابقات گهر دورود در ورزشگاه انقلاب کرج تاکید کرد: بعد از بازی با ملوان مشکلاتی پیش آمد اما طی روزهای گذشته جلساتی بین مدیران تیم گهر و مسئولان استان البرز برگزار و مشکلات کاملا برطرف شد.

سرمربی تیم فوتبال گهر دورود با تاکید بر اینکه باشگاه متبوعش با هیات فوتبال استان البرز قرارداد دارد، افزود: به نظرم چون آنها در سال‌های گذشته تیم‌شان هواداران زیادی نداشته یک مقدار کم تجربه عمل کردند. طبق قوانین فوتبال هواداران دو تیم نباید کنار هم بنشینند و فاصله بین آنها باید حفظ شده و درگیری ایجاد نشود. متاسفانه در نیمه دوم آن بازی هواداران میهمان را پشت دروازه ما آوردند که این اتفاق عجیبی بود.

تارتار در پایان با بیان این مسئله که برگزاری دیدار گهر با پرسپولیس در آزادی از عجایب فوتبال ایران است که در هیچ جای دنیا چنین مسائلی رخ نمی‌دهد، گفت: اینکه میهمان در یک دیدار میزبان باشد اتفاق عجیبی است در حالیکه ما میزبان این بازی هستیم این امتیاز از ما گرفته می‌شود و بازی را در جایی برگزار می‌کنیم که تیم میهمان که هوادارانش محروم هستند می‌توانند از حضور تماشاگرانش در این مسابقه سود ببرد.

دیدار تیم‌های راه آهن و گهردورود در چارچوب هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 22 فردا سه شنبه در ورزشگاه اکباتان تهران برگزار می‌شود.