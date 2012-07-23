به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن موسوی در مراسم رونمایی از سامانه صدور مجوز بند "ب" که ظهر امروز در سالن اجتماعات موزه ملی ایران برگزار شد، گفت: اگر همه بخش‌های سازمان و یا بخش فناوری اطلاعات بتواند تا پایان سال 91 سیستم G2Gو BMPCرا محقق کند دست اندرکاران این بخش را به اتفاق همسرانشان به سفر مکه می‌فرستیم.

وی گفت: من می‌خواهم که این سیستم‌ها هرچه زودتر راه اندازی شوند به همین منظور فعالان این بخش را تشویق خواهم کرد.

موسوی درباره اینکه برخی افراد اظهار کرده‌اند گردشگران ایرانی میلیاردها تومان پول را در خارج از کشور صرف فسق و فجور می‌کنند، گفت: در جامعه زنده انتقادات و پیشنهادات زیادی می‌شود، اما اینکه چقدر مبتنی بر مبانی اصلی باشد، حرف دیگری است. این صحبت‌ها را حتماً دلسوزان کشور کرده‌اند اما این را بدانید که دشمن نیز با تابلوی دشمن جلو نمی‌آید.

وی درباره صدور مجوز بند "ب" گفت: اشکالات این سامانه را بیان کنید و مورد تشویق قرار گیرید.

رئیس سازمان میراث فرهنگی از مسئولین اداره کل فناوری اطلاعات این سازمان خواست در آینده نزدیک گردشگری مجازی محقق شود.

وی بیان کرد: اگر اشکالات موجود در گردشگری رسانه‌ای شود بخشی از جامعه احساس خطر می‌ کند بنابراین بهتر است اشکالات گردشگری به مسئولان اطلاع داده شود و خبرهای خوب در جامعه پخش شود.

موسوی گفت: اگر صدور مجوزهای دفاتر خدمات مسافرتی تنها از یک پنجره واحد به سرعت اجرایی نشود شاید دولت مجبور شود با استفاده از ظرفیت قانونی خود اختیارات را در این حوزه به دستگاه دیگری بدهد. الزاما آن دستگاه هم سازمان میراث فرهنگی نیست مهم این است که ارائه خدمات به مردم راحت انجام شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با بیان اینکه آرزوی مقامات ارشد نظام، رسیدن به روزی است که در چاه‌های نفت را در کشور ببندیم و به سایر ظرفیت‌ها متکی شویم، گفت: گردشگری بالفعل‌‌ترین ظرفیت برای جایگزینی نفت است.