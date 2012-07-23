به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر بهراد زندیه ظهر امروز دوشنبه در این باره اظهار داشت: اجرای طرح ملی پایش باقیمانده های دارو، سموم، فلزات سنگین و سایر مواد شیمیایی در تخم مرغ و شیر در سال 91 در استان آذربایجانشرقی در موعد مقرر به اتمام رسید.

وی گفت: پایش باقیمانده های دارو، سموم، فلزات سنگین و سایر مواد شیمیایی در تخم مرغ وشیر ، بخشی از طرح ملی پایش باقیمانده ها است که نحوه اجرا و زمانبندی آن هر سال از سوی سازمان دامپزشکی کشور به منظور پایش و کنترل هرچه بیشتر سلامت مواد خام دامی که به مصرف خانواده ها می رسد، به ادارات کل دامپزشکی استانها ابلاغ می شود.

وی افزود طرح پایش باقیماند ها در تخم مرغ امسال برای اولین بار اجرا شد.

دکتر زندیه هدف نهایی این طرح ملی را سلامت هرچه بیشتر مصرف کنندگان مواد خام دامی دانست و افزود: این طرح بر اساس دستورالعمل اتحادیه اروپا در زمینه باقیمانده های دارو، هورمون، سموم و سایر مواد شیمیایی در فراورده های خام دامی طبق دستورالعمل ابلاغی از سوی سازمان دامپزشکی کشور انجام گرفته است.

مدیر کل دامپزشکی آذربایجانشرقی تاکید کرد سلامت مردم یکی از مهمترین محورهای فعالیت اداره کل دامپزشکی استان بوده و در راستای تحقق شعار ( دام سالم، غذای سالم، انسان سالم ) ، کارشناسان مربوطه با نهایت دقت، ظرافت و رعایت اصول بهداشتی، توزیع آماری ، مراحل نمونه گیری، جمع آوری نمونه ها، ، نهایت ارسال نمونه ها به دو مرکز تعیین شده جهت آزمایش نمونه های تخم مرغ و شیر در مرکز تشخیص و کنترل فراورده های بیولوژیک سازمان دامپزشکی کشور و نیز اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوی در موعد مقرر انجام داده اند.

مدیر کل دامپزشکی استان گفت: طرح ملی پایش باقیمانده های دارویی و سموم در مورد عسل ، گوشت قرمز ، گوشت سفید و ماهی نیز امسال اجرا خواهد شد.

دامپزشکی شهرستان سراب برای مدیران رستورانها کلاس آموزشی برگزار کرد

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان سراب از برگزاری یک دوره کلاس آموزشی آشنایی با بهداشت فرآورده های خام دامی برای مدیران رستورانها و غذاخورهای شهرستان خبر داد و افزود که این کلاس با همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان در محل سالن اجتماعات مرکز بهداشت برگزار گردید.

دکتر رضا دادخواه با اشاره به اینکه آموزش تاثیر بسزایی در ارتقا سطح بهداشت عمومی دارد افزود در این دوره حاضرین در جلسه با راه‌های پیشگیری از آلودگی، مسمومیت‌های غذایی و نکات بهداشتی فرآورده‌های خام دامی آشنا گردیدند.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان سراب از شهروندان خواست فرآورده های خام دامی مورد نیاز خود را از مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی تهیه نمایند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف با شماره تلفن 1512 اطلاع دهند.

شبکه دامپزشکی شهرستان سراب برای مدیران رستورانها و غذاخوریها یکدوره کلاس آموزشی آشنایی با بهداشت فراورده های خام دامی برگزار نمود.