به گزارش خبرنگار مهر، طی تماس تلفنی دختر جوانی با مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر اینکه سارقی با تهدید چاقو و به زور، وارد منزل آن ها شده و در حال جمع کردن اموال سرقتی است با گرفتن آدرس منزل مورد نظر بلافاصله چندین اکیپ مجهز ، به محل مورد نظر اعزام شدند.

مأموران با حضور در منطقه و وارد شدن به ساختمان، واحد مسکونی مورد نظر را تحت محاصره قرار دادند و با رعایت تمامی جوانب از جمله آسیب نرسیدن به دختر جوانی که در منزل بود موفق شدند با بریدن شیشه یکی از پنجره ها به آرامی وارد منزل شوند.

مأموران پس از آن که وارد منزل شدند قصد داشتند تا سارق را که چاقویی بزرگ در دست داشت با دعوت به آرامش، مجاب به تسلیم شدن کنند اما سارق وقتی متوجه شد که در محاصره مأموران است و همه راههای فرار بر روی او بسته شده با قرار دادن چاقو بر گلوی دختر جوان مأموران را تهدید کرد که چنانچه اجازه فرار به او ندهند دختر را خواهد کشت.

با حضور مأموران در منزل اضطراب و ترس تمام وجود سارق را فرا گرفت و قدرت تصمیم گیری را از او سلب کرد بنابراین کوچکترین حرکت اشتباه مأموران جان دختر جوان را به خطر می انداخت، از همین رو برای این که بتوان دختر جوان را از دست گروگان گیر که حالت جنون به او دست داده بود رها کرد دستور حضور اکیپ های ویژه رهایی گروگان در محل مورد نظر صادر شد.

همزمان با حضور مأموران ویژه رهایی گروگان، عملیات روانی برای نجات گروگان آغاز شد اما هرچه زمان بیشتری می گذشت، سارق برای آسیب رساندن به دختر جوان مصمم تر می شد تا این که مأموران تصمیم گرفتند برای نجات و رهایی گروگان راه فرار متهم را باز کنند.

سارق با درخواست یکدستگاه خودرو و تهدید به این که چنانچه تحت تعقیب قرار گیرد بدون شک دختر را خواهد کشت از ساختمان خارج شد و به سمت خودرویی که برای فرار او آماده شده بود حرکت کرد.

مأموران رهایی گروگان که دوره ها و آموزش های فنی را سپری کرده و مهارت های لازم برای رهایی گروگان را در اختیار داشتند با استفاده از ابزارهای تخصصی رهایی گروگان توانستند از فاصله دور قدرت حرکت را از سارق سلب و در یک لحظه با عملیات برق آسا گروگان گیر را خلع سلاح و دختر جوان را بدون آن که آسیبی به او برسد آزاد کنند.

دختر جوان پس از رهایی از دست گروگان گیر ضمن تقدیر از تلاش و تدبیر پلیس برای آزادی او گفت: در ساعت یک بعد از ظهر در منزل تنها بودم که سرو صدایی از درب منزل همسایه مان توجه مرا به خود جلب کرد و وقتی به بیرون از منزل رفتم مشاهده کردم که یک نفر با حالت اضطراب به وسیله شاه کلید قصد باز کردن درب منزل همسایه را دارد که وقتی به او اعتراض کردم بلافاصله با چاقویی که از کیف دستی خود بیرون آورد به سمت من حمله ور شد و با اجبار و گرفتن چاقو زیر گلوی من وارد منزل ما شد و من را تهدید کرد چنانچه سر و صدا کنم سرم را خواهد برید.

وقتی سارق در حال گشتن کمدها و جمع آوری اموال قیمتی بود از فرصت استفاده کردم و با پلیس تماس گرفتم که پس از نزدیک به 7 دقیقه مأموران از پنجره اتاق وارد منزل شدند.

سارق و گروگان گیر دستگیر شده نیز با اعتراف به جرایم خود گفت: پس از شناسایی آپارتمان هایی که درب ورودی آن ها باز بود وارد ساختمان می شدم و زنگ منازلی که حفاظ نداشتند را می زدم و چنانچه کسی در خانه نبود با استفاده از شاه کلید درب را باز و وارد می شدم.

سردار علیرضا اکبر شاهی فرمانده انتظامی استان البرز با اعلام این خبر گفت:پس از بازجویی های فنی پلیس مشخص شد که متهم دستگیر شده چندی پیش با همکاری یکی از دوستان خود یک دستگاه خودرو پراید را نیز به سرقت برده است ، بنابراین با انجام اقدامات اطلاعاتی همدست وی دستگیر و خودرو سرقتی کشف و ضبط شد.