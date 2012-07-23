به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل مرحمتی ظهر دوشنبه در نشست کارگروه صیانت از تولیدات داخلی استان بوشهر اظهار داشت: به منظور حمایت از واحدهای صنعتی مشکلدار استان استان بوشهر 60 میلیارد ریال اعتبار در قالب کارگروه صیانت از تولیدات داخلی اختصاص یافت که در کل کشور سه هزار میلیارد ریال بدین منظور اختصاص یافته است.
وی با بیان اینکه تاکنون 20میلیارد ریال از مجموع اعتبارات یاد شده به حساب خزانه معین استان بوشهر اختصاص یافته، اضافه کرد: از این میزان 15 درصد به صورت بلاعوض به واحدهای صنعتی مشکلدار استان بوشهر پرداخت میشود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر حمایت از تولید کنندگان داخلی را یکی از مهمترین برنامههای این سازمان در سال حمایت از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی عنوان کرد و افزود: اعتبارات یاد شده به واحدهای دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت خواهد شد.
وی ادامه داد: منابع ابلاغی به استان در قالب کارگروه صیانت از تولیدات داخلی 50 درصد به عنوان تسهیلات یا یارانه سود تسهیلات بانکی و 10 درصد از منابع اختصاص یافته کارگروه صیانت از تولیدات داخلی نیز با سایر روشهای حمایتی پرداخت میشود.
مرحمتی افزود: 25 درصد نیز به عنوان سرمایه صندوقهای ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک، حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک و توسعه صنایع دریایی برای صدور ضمانتنامه برای واحدهای تولیدی متقاضی تسهیلات اختصاص میِیابد.
وی اضافه کرد: پرداخت کمک سود تسهیلات به واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مشکلدار به منظور اصلاح فرایندها و تداوم تولید و ارتقای کیفیت تجهیزات و تولید از مهمترین محورهای اعتبارات کارگروه صیانت از تولیدات داخلی است.
مرحمتی به دیگر محورهای این کارگروه اشاره کرد و بیان داشت: حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک و صنایع دریایی و حمایت از واحدهای تولیدی از طریق صدور ضمانتنامه دریافت تسهیلات صندوقهای ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک از جمله این محورها است.
نظر شما