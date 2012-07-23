۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۳۷

دهنوی در گفتگو با مهر:

500 خانوار آزادشهری در جریان سیل آسیب دیدند

آزادشهر - خبرگزاری مهر: فرماندار آزادشهر گفت: 500 خانوار شهرستان در جریان سیلاب اخیر در شهرستان آسیب دیدند.

سید فاضل دهنوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سیل اخیر بیش از پنج میلیارد و 500 میلیون ریال در بخش مختلف شهرستان خسارت زد.

وی اظهار داشت: این برآورد خسارت اولیه بوده و برآورد نهایی در دست بررسی کارشناسی و ارزیابی است.

وی بیان داشت: سیلاب به روستاهای فاضل آباد و خاندوز بیشترین آسیب را وارد کرده و تا آخر هفته ارزیابی نهایی خسارتها اعلام می شود.

دهنوی گفت: در بخش کشاورزی هنوز میزان خسارتها نهایی نشده و تاحدی خسارتهای وارده به بخش مسکن شهری و روستایی برآورد شده است.

شهرستان آزادشهر در شرق گلستان واقع شده است.

