به گزارش خبرگزاری مهر، واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری البرز با همکاری مجموعه تئاتر شهر و ایرانشهر تورهای ماهانه دیدن و تحلیل نمایش را برای هنرمندان استان البرز برگزار می‌کند.

ایمان اردی‌زاده در این خصوص گفت: این برنامه با هدف آشنایی عملی هنرمندان با استانداردهای اجرای نمایش در مرکز تئاتر کشور برگزار می‌شود.

وی با اشاره به ایجاد بستر مناسب جهت دیدن نمایش‌های مختلف افزود: در اجرای این طرح سعی بر آن است که با کمترین هزینه و به صورت علمی و عملی سطح آموخته‌های هنرمندان جوان و مستعد تئاتر البرز را با دیدن تئاترهای حرفه‌ای ارتقا دهیم.

سرپرست واحد نمایش حوزه هنری استان البرز افزود: با هماهنگی انجام شده و استقبال مسئولان تئاتر شهر و ایرانشهر از این طرح، در اولین قدم از این طرح نمایشی روز دوشنبه دوم مردادماه، هنرمندان به دیدن نمایش «خرس» نوشته آنتوان چخوف و به کارگردانی «اسماعیل شفیعی» در سالن سایه تئاترشهر می‌روند.

