به گزارش خبرگزاری مهر، این برای دومین بار است که این افتخار به یک دوچرخه سوار می‌رسد. "کریس هوی" چهار سال قبل هم در مراسم اختتامیه المپیک در پکن، پرچمدار بریتانیا بود. البته گزینه‌های دیگری هم از جمله "آلیسون ویلیامسون" برای این کار مطرح بودند. این زن کماندار بریتانیایی، ششمین المپیک خود را در لندن تجربه می‌کند.

هوی که در دو دوره پیشین این بازی‌ها به مدال طلا رسیده (2004 آتن و 2008 پکن) در رای گیری از بین کاروان 542 نفره بریتانیا به عنوان پرچمدار انتخاب شد. این بدین معنی است که این دوچرخه سوار پیش چشم 80 هزار تماشاگر حاضر در ورزشگاه و یک میلیارد بیننده تلویزیونی پرچم بریتانیا را حمل می‌کند.

"بن آینسلی"، قهرمان سه دوره رقابت‌های المپیک در رشته قایقرانی هم رقیب هوی بود اما این ورزشکار، 36 ساعت پس از مراسم افتتاحیه باید در "ویموث" به رقابت با رقیبان خود بپردازد. برخلاف آینسلی، هوی هیچ مشکل زمانی ندارد چون تا هفته دوم بازی‌ها در مسابقات شرکت نخواهد داشت.