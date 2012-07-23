به گزارش خبرگزاری مهر ، ایوب ایرانیفام امروز دوشنبه با اظهار این مطلب در نشست ستاد تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: بالغ بر 55 هزار تن از این محصول در شهرستان عجب شیر، 21 هزار تن در شهرستان آذرشهر و 17 هزار تن نیز در شهرستان بناب تولید می شود.

وی با اشاره به مازاد 45 هزار تنی محصول سیب زمینی تابستانه تولید شده در استان گفت: 17 در صد از کل محصول سیب زمینی تولید شده در کشور به صورت تابستانه بوده و همزمانی برداشت محصول استان های همدان، اصفهان و اردبیل ، مشکلاتی را از نظر تنظیم بازار ایجاد و این امر با افت قیمت محصول در بازار، موجبات تضرر تولید کننده را فراهم و سرمایه ملی بخش کشاورزی را با خسارت مواجه می سازد.

ایرانیفام همچنین با اشاره به این موضوع که با همکاری نهاد های اجتماعی ذیربط ، از ورود سیب زمینی از سایر استان ها به آذربایجان شرقی جلو گیری خواهد شد افزود: با تعامل انجام یافته با سازمان تعاون روستایی استان، این سازمان اقدامات لازم برای خرید محصول مازاد بر مصرف استانی را انجام خواهد داد و تلاش براین است از فعالیت واسطه ها در این عرصه، با همکاری تشکل های صنفی این بخش تولیدی، جلو گیری شود.

گفتنی است درحال حاضر، قیمت خرید هرکیلو گرم سیب زمینی از زارعین در مزرعه، بطور متوسط 2 هزار و 400 ریال است.