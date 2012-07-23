به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر غلامرضا معصومی اظهار داشت: تصمیم گیری برای این که فردی که بیماری خاصی دارد آیا می تواند روزه بگیرد یا نه ، بر عهده پزشک است و پزشک باید ضمن آگاهی کامل از وضعیت کنونی بیمار و اطلاعات علمی در مورد بیماری و ارتباط آن با نخوردن غذا و آب برای مدتی، تصمیم خاصی اتخاذ کند.

وی افزود:‌ مصرف بسیاری از داروها را می توان پس از مشورت با پزشک به زمان سحری یا افطار موکول کرد و اثر بخشی بسیاری از داروها، ارتباط مستقیمی با مصرف به موقع آنها در زمان معین دارد و بهتر است روزه دارانی که مبتلا به بیماری های مزمن مانند فشار خون، چربی خون، دیابت، بیماری قلبی و عروقی و بیماری کلیوی هستند، حتما با پزشک معالج درباره رژیم غذایی و دارویی خود مشورت کنند.

معصومی تصریح کرد: روزه داران باید توجه کنند که قطع ناگهانی برخی داروها بسیار خطرناک است و ضرورت دارد بیماران درباره قطع داروهای خود و نحوه استفاده آنها در ماه مبارک رمضان با پزشک و یا داروساز خود مشورت کنند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به طولانی بودن زمان روزه‌ داری در فصل تابستان که حدود 14تا 15 ساعت طول می کشد، مصرف غذای مقوی و نوشیدن مایعات در وعده غذایی سحری می ‌تواند انرژی مورد نیاز برای فعالیت روزانه ی روزه‌ داران را تأمین کرده و عوارض ناشی از کمبود مواد غذایی و مایعات را در بدن کاهش دهد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور گفت: عوارض دیگر مصرف نکردن سحری مانند سردردها، دردهای عضلانی، بی حالی مفرط ناشی از افت قند خون، کاهش یادگیری ، بی حوصلگی و خستگی است، بنابراین حتما به روزه داران توصیه می‌ شود که برای خوردن سحری بیدار شوند.