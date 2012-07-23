به گزارش خبرگزاری مهر، سید صباح الدین متقی، مدیرکل حریم شهرداری تهران در نشستی با مدیران منطقه 5 گفت: سیستم کنترل هوشمند به گونهای طراحی شده است که به محض وقوع تخلف سیستم به صورت هوشمند هشدار می دهد و نیروها برای هرگونه اقدام برای جلوگیری از تخلف به محل اعزام می شوند.

به گفته وی این سیستم برای نخستین بار به صورت پایلوت در حریم ارتفاعات منطقه 5 راه اندازی می شود و دور 2 بخش از مناطق پرخطر با دوربین های مدار بسته کنترل می شود.

متقی تصریح کرد: با عملیاتی شدن سیستم کنترل هوشمند حریم علاوه بر کنترل دقیق در حفاظت و صیانت از حریم موجب صرفه جویی در هزینه ها و منابع انسانی می شود.

وی با تاکید بر ضرورت تامین فضاهای گردشگری در حریم تصریح کرد: حریم منطقه 5 به لحاظ شرایط اقلیمی مناسب از جاذبه های لازم برای ایجاد فضاهای تفریحی و گردشگری برخوردار است.

متقی تصریح کرد: بیش از 70 کیلومتر حریم شهر تهران در محدوده منطقه 5 واقع شده است که در این محدوده 7 روستا قرار دارد که کلیه آنها دارای طرح هادی هستند.

مدیرکل حریم شهر تهران وجود بقعه امامزاده داود(ع) و همچنین چشم انداز های طبیعت بکر روستاهای حریم همواره این انگیزه را برای برخی از سوء استفاده کنندگان برای ایجاد رستوران در حریم ایجاد می کند که در راستای حفاظت حریم طرح ایجاد فضاهای گردشگری باید مورد توجه قرار بگیرد.