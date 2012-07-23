احتمال غیبت نیکبخت قوت گرفت/ ماجدی پیگیر نشست خبری استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از آغاز نشست خبری دیدار راه آهن - گهردورود مهدی تارتار، سرمربی گهر در مورد وضعیت نیکبخت واحدی برای حضور در این دیدار گفت: این بازیکن که از مصدومیت رنج می‌برد از روز گذشته تمریناتش را آغاز کرده اما هنوز مشخص نیست بتواند در دیدار با راه آهن به میدان برود یا خیر. البته احتمال غیبت وی در این مسابقه بسیار زیاد است.

- حواشی پیش از آغاز نشست‌های خبری امروز به شرح زیر است:

* خبرنگارانی که برای حضور در این نشست‌ها به سازمان لیگ آمده بودند، از غیبت دوباره محمود یاوری در نشست امروزش ابراز ناراحتی کردند.

* ادموند اختر، بازیکن پیشین استقلال و رضا رهقی، سرپرست تیم پیکان برای پیگیری امور شخصی خود به محل سازمان لیگ آمده بودند که اختر زمان خروج از ساختمان با علی دایی روبه‌رو شد و لحظاتی با سرمربی راه آهن گفتگو کرد.

* میرشاد ماجدی، سرپرست تیم فوتبال استقلال برای مشخص شدن وضعیت نشست خبری فردای سرمربی این تیم به محل سازمان لیگ آمده بود. وی از مسئولان سازمان لیگ درخواست داشت شرایطی فراهم شود تا این نشست به جای برگزار شدن در مجموعه سایپا در سازمان لیگ انجام شود.

طبق اعلام مسئولان باشگاه سایپا نشست خبری مجتبی تقوی، سرمربی تیم فوتبال این باشگاه و امیر قلعه نویی، سرمربی تیم فوتبال استقلال ساعت 17 فردا سه شنبه در محل این باشگاه که در شهرک فرهنگیان قرار دارد، برگزار خواهد شد.

دیدار تیم‌های سایپای البرز و استقلال تهران در چارچوب هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 22 روز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.