قاسم مستقیم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: از 12 میلیون و 350 هزار دانش آموزی که در کشور وجود دارد، یازده میلیون و 800 هزار دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی در مدارس ثبت نام کرده اند.

وی افزود: دانش آموزانی که به دلیل جابجایی منزل هنوز اقدام به ثبت نام نکرده اند، می توانند با مراجعه به سایت ثبت نام اقدام کنند. همچنین دانش آموزانی که در مردادماه و یا شهریور ماه باید امتحان درس تجدیدی بدهند دغدغه و نگرانی نداشته باشند و آنها نیز می توانند پس از کسب نمره قبولی اقدام به ثبت نام از طریق سایت کنند.

مستقیم با اشاره به اعتراضات مختلف به ستاد ثبت نام توضیح داد: بیشترین اعتراض ها مربوط به اطلاع رسانی نامناسب به والدین در بحث ثبت نام بوده است. همچنین حاضر نبودن مدیر مدرسه هنگام ثبت نام، برخورد نامناسب، دریافت کمکهای مردمی هنگام ثبت نام، رعایت نشدن محدوده ثبت نام به ترتیب در رده های بعدی اعتراض خانواده ها به ستاد ثبت نام بوده است.

به گفته وی، ستاد ثبت نام، 250 تذکر شفاهی، کتبی، تذکر کتبی بدون درج در پرونده به مدیران مدارس داده است.

دبیرستاد ثبت نام با اشاره به اینکه 70 درصد ثبت نام دانش آموزان در مدارس دولتی و 30 درصد در مدارس غیردولتی بوده است، تصریح کرد: تا پایان خرداد ماه بیش از 95 درصد دانش آموزان مقطع دبستان ثبت نام کرده اند. همچنین بیش از 90 درصد دانش آموزان راهنمایی و دبیرستان نیز تا پایان تیرماه ثبت نام شده اند.

وی ادامه داد: دانش آموزان ثبت نام نشده نیز نگران نباشند، آنها می توانند مردادماه برای ثبت نام در روزهای دوشنبه و چهارشنبه و در شهریور ماه همه روزه به مدارس مراجعه کنند.

مستقیم درباره امتحانات دانش آموزان در شهریور ماه نیز توضیح داد: امتحانات دانش آموزان تجدیدی در شهریور ماه برگزار می شود اما در روزهای برگزاری اجلاس سران عدم تعهد در تهران امتحانی برگزار نمی شود.

