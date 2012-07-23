مسعود محمدپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با تمهیدات صورت گرفته و تلاش مسئولان استان و شهرستان سهمیه مرغ مورد نیاز مردم بخش بردخون تأمین شده و کمبودی در این زمینه وجود ندارد و مردم به راحتی می توانند برای تامین مرغ مورد نیاز خود اقدام کنند.

وی ضمن تکذیب فروش مرغ باارائه شناسنامه در بردخون ادامه داد: در چند روز گذشته جلساتی با مغازه داران و دست اندر کاران تأمین مواد غذایی مردم تشکیل دادیم و به همه اصناف تذکر داده شده تا وقفه ای در تأمین مایحتاج غذایی مردم صورت نگیرد و روزانه بازرسی‌هایی در شهر و روستاها صورت می گیرد تا تخلفی واقع نشود.

بخشدار بردخون با بیان اینکه از همه توان خود برای جلب رضایت مردم بهره می‌بریم، افزود: تاکنون یک تن مرغ بین مردم توزیع شده که با ثبت اسامی افراد تلاش می کنیم در دفعات آینده مرغ به کسانی تعلق بگیرد که از سهمیه مرغ دولتی استفاده نکرده اند.

محمدپور بیان کرد: تا پایان ماه مبارک رمضان روزانه مرغ در فروشگاه های بخش ارائه خواهد شد و امیدواریم نیاز مردم به مرغ مرتفع شود و هیچ کمبودی در این زمینه در منطقه نباشد.