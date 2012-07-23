شکاف عظیم در اتحادیه عرب/ تصمیمات اتخاذ شده یک جانبه گرایانه است

عبدالله سهرابی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نشست کمیته وزارتی حل بحران سوریه که شب گذشته در دوحه برگزار شد، با اشاره به برخی از گفته های بن جبرآل ثانی، نخست وزیر و وزیر خارجه قطر و همچنین رئیس کمیته نظارتی عربی ویژه بحران سوریه ، گفت: آل ثانی در این نشست تأکید کرد که همه طرح ها و ابتکار عمل های عربی و بین المللی در مورد تصمیمات اتخاذ شده برای انتقال مسالمت آمیز حاکمیت و سلطه در سوریه برای متوقف ساختن خونریزی ها به دلیل پایبندی رژیم سوریه به راه حل امنیتی به هدف مطلوب و مورد نظر نرسیده است.

وی با اشاره به طرح های ارائه شده از سوی اتحادیه عرب برای حل بحران سوریه در اکتبر 2011 و ژانویه 2012، افزود: آنها ادعا می کنند که این اقداماتی که برای انتقال مسالمت آمیز در سوریه صورت گرفته به دلیل موقعیت استراتژیک ویژه این کشور در قلب جهان است و اینکه تا پیش از آغاز دفاع ملت سوریه در این باره هشدار داده بودند.

سهرابی تصریح کرد: آل ثانی معتقداست که مأموریت کوفی عنان باید به سمت انتقال مسالمت آمیز حاکمیت و سلطه تغییر یابد و مأموریت فعلی کوفی عنان موفق نیست و دلیل این امر نیز به اختلافات در شورای امنیت باز می گردد که باعث افزایش خونریزی شده است.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر با تأکید بر این امر که حرف نهایی آنها جلوگیری از وتوی چین و روسیه است، اظهار داشت: در نشست شب گذشته نماینده اتحادیه عرب نیز نسبت به ورود اسرائیل به خط بحران سوریه هشدار داده است .

سهرابی با اشاره به اینکه متأسفانه تصمیمات اتخاذ شده از سوی اتحادیه عرب یک جانبه گرایانه است، بیان کرد: طبیعی است که خیلی از کشورهای عربی نیز در این باره سکوت اختیار می کنند.

وی با اشاره به عدم پایبندی، سکوت و اجرا نکردن توافقات نشست های گذشته ، اظهار داشت: رویکرد برخی از کشورهای عضو اتحادیه عرب که سردمداران آنها عربستان و قطر هستند ، نشان می دهد که شکاف عظیمی در این اتحادیه وجود دارد .

سهرابی تصریح کرد: برنامه ریزی های صورت گرفته با شبکه های جاسوسی اسرائیلی و آمریکایی در انفجار مهیب شورای عالی امنیت ملی سوریه و سکوت معنا دار این کشورها نشان می دهد که تا چه اندازه یک جانبه قضاوت می کنند و از شئون حقوق بین المللی دور هستند.

وی با اشاره به ورود سلاح غیر قانونی به سوریه و اینکه این سلاح ها از کدام نقاط و با پول چه کشورهایی وارد سوریه می شود، گفت: چرا فقط مرزهای سوریه نا امن است. چرا کشورهای دیگر هم مثل عراق عمل نکردند که مرز خود را ببندند.

سهرابی به کشتار مسلمانان در میانمار نیز اشاره کرد و گفت: مردم میانمار در حال حاضر زیر دست و پای استعمار نابود می شوند و این کشورها حتی یک کلمه اظهار نظر نمی کنند ، اما در مورد سوریه این طور رفتار می کنند.

سهرابی تأکید کرد: مسئله سوریه با دخالت خارجی هیچ برون رفتی نخواهد داشت و باید به صورت سوری - سوری حل شود.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر به اختصاص 100 میلیون دلار برای آوارگان سوری در نشست شب گذشته اشاره کرد و گفت:استوارت جونز ، سفیر آمریکا در اردن نیز از اختصاص 100 میلیون دلار از سوی آمریکا برای استقبال از آوارگان سوری که به اردن پناه برده اند خبر داده است .

وی ادامه داد: این نکته نیز قابل توجه است که در حالی که بحران اقتصادی کل آمریکا را فرا گرفته ، چطورمی توانند با وجود این همه بدهی یک چنین اقدامی را انجام دهند و اصلا در این شرایط یک چنین رفتارهایی با چه انگیزه ای صورت می گیرد.