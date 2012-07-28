فیلمنامه‌ حمیدنژاد به ارشاد نرسیده‌/مشکل فیلمساز اختلاف با فارابی ‌است

علیرضا سجادپور مدیرکل اداره نظارت ارزشیابی سازمان سینمایی ضمن بیان این مطلب در پاسخ به عزیزالله حمیدنژاد مبنی‌بر عدم رسیدگی به درخواست وی برای صدور پروانه ساخت فیلم "کوروش" به خبرنگار مهر، گفت: اغلب کارگردان‌هایی که بدون جواب برای پروانه ساخت می‌مانند یا فیلمنامه‌های نازل و غیرقابل ساخت دارند و یا اینکه اصلا مراجعه‌ای به این اداره برای دریافت پروانه ساخت نکرده‌اند.

وی در ادامه افزود: درخواست عزیزالله حمیدنژاد و فیلمنامه کوروشی که از آن به کرات صحبت می‌کنند به هیچ عنوان به اداره نظارت و ارزشیابی ارسال نشده‌است و تا آنجا که من مطلع هستم مشکل این فیلمنامه عدم توافق قطعی بین فیلمساز و بنیاد سینمایی فارابی است. موضوع به هیچ عنوان به عدم پاسخگویی این اداره باز نمی‌گردد.

مدیرکل اداره نظارت ارزشیابی سازمان سینمایی در پایان باردیگر تأکید کرد: تنها پروژه سینمایی که باعنوان "کوروش" به اداره نظارت ارزشیابی سازمان سینمایی ارسال شده فیلمنامه‌ای به قلم مسعود جعفری جوزانی و تهیه‌کنندگی علی معلم است.

این اظهارات سجادپور در حالی است که عزیزالله حمیدنژاد هفته گذشته به مهر گفته بود: پروژه سینمایی کوروش وارد هشتمین سال ثبت خود شد. از زمانی که این فیلمنامه به ثبت رسید با مسئولان وقت فارابی آقای جعفری‌جلوه و احمد میرعلایی طی دوره‌های مختلف درباره این طرح صحبت کردم و با استقبال گسترده آنها نیز مواجه شدم. اصلا به واسطه استقبال و دلگرمی مدیران سینمایی بود که انگیزه ساخت این فیلم برای من بیش از پیش شد و تحقیق و پژوهش بر روی این موضوع را نیز آغاز کردم.

این کارگردان سینمای ایران در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به این مطلب که فیلمسازان ایرانی برای به ثمر رساندن مراحل مختلف کار باید از منابع شخصی خود هزینه کنند، افزود: برای به سرانجام رساندن تحقیقات کوروش با هزینه‌های شخصی خود اقدام کردم. این در حالی است که اعتبار مالی لازم برای نگارش فیلمنامه وجود ندارد.

وی در ادامه افزود: آخرین فعالیت سینمایی‌ام فیلم "آناهیتا" بود که سال 89 ساختم و اکران شد و درست از آن زمان به بعد هیچ فعالیتی نداشته‌ام. حقیقت ماجرا این است که زمان زیادی را صرف به ثمر رساندن این پروژه کردم به همین دلیل تحت هر شرایطی تا نتیجه نهایی دست از تلاش نمی‌ایستم تا جواب قطعی برای ساخت این فیلم را دریافت کنم.